E.ON : résultat net 2023 supérieur aux attentes

Le 13 mars 2024 à 11:24 Partager

E.ON publie un résultat net ajusté de 3,1 MdsE en 2023, en hausse de 340 ME par rapport à 2022, et supérieur aux prévisions qui ciblaient un résultat compris entre 2,7 et 2,9 MdsE.



De son côté, l'EBITDA ajusté du groupe est ressorti à 9,4 MdsE (en hausse de 1,3 MdE par rapport à 2022) quand les prévisions ciblaient entre 8,6 et 8,8 MdsE.



'Des effets ponctuels ont contribué de manière significative à cette performance bénéficiaire, tout comme les améliorations opérationnelles et l'accélération des investissements', indique le groupe.



E.ON compte stimuler sa croissance future en élargissant à nouveau son plan d'investissement à moyen terme d'environ 30% par rapport à son plan quinquennal précédent.



Ainsi, de 2024 à 2028, le Groupe prévoit d'investir 42 milliards d'euros dans la transition énergétique en Europe, dont 70% en Allemagne.



Le CFO Marc Spieker évoque d'ailleurs des perspectives 'très prometteuses' pour les années à venir.

'Compte tenu des objectifs énergétiques et climatiques de l'Europe, nous espérons que notre activité dans le domaine des solutions durables pour les clients et les infrastructures énergétiques générera une croissance significative des bénéfices à moyen terme', ajoute-t-il.



Pour 2024, E.ON vise un EBITDA ajusté compris entre 8,8 et 9 milliards d'euros et un résultat net ajusté de 2,8 à 3 milliards d'euros, soit un BPA de 1,07 à 1,15 euro.



E.ON indique viser un EBITDA ajusté de plus de 11 milliards d'euros d'ici 2028.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.