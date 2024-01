MUNICH (dpa-AFX) - Selon les calculs du groupe énergétique Eon, les installations solaires du sud de l'Allemagne étaient les plus productives en 2023 par rapport à l'Allemagne. Une installation solaire moyenne sur un toit a ainsi produit plus d'électricité en Bavière, dans le Bade-Wurtemberg ou encore en Sarre que dans d'autres Länder, a indiqué Eon Energie mardi à Munich.

La Bavière, avec une moyenne de 8493 kilowattheures d'électricité solaire produite, est arrivée en tête, suivie du Bade-Wurtemberg (8235) et de la Sarre (8230). C'est à Hambourg que le rendement solaire d'une installation moyenne était le plus faible, avec une moyenne de 7347 kilowattheures, devant la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (7401) et le Brandebourg (7662).

Selon Eon, la consommation moyenne d'électricité d'une famille de quatre personnes est d'environ 2500 kilowattheures par an. Ainsi, même dans les régions moins ensoleillées, une installation solaire produit bien plus d'électricité que ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins d'un ménage.

Les calculs se sont basés sur les données du service météorologique allemand concernant la durée d'ensoleillement de l'année dernière. Les spécialistes de l'entreprise ont ensuite converti ces valeurs de rayonnement en valeurs de production d'électricité à l'aide du système d'information photovoltaïque PVGIS, soutenu par l'UE.

La production d'électricité d'une installation solaire est naturellement liée à la durée d'ensoleillement. En particulier, les régions du sud de la Bavière sont relativement ensoleillées par rapport à l'ensemble de l'Allemagne. En 2023, toutes les régions du nord de l'Allemagne n'ont cependant pas obtenu de mauvais résultats : le Mecklembourg-Poméranie occidentale se trouvait en quatrième position - bien avant la Rhénanie-Palatinat, qui occupait la septième place./cho/DP/zb