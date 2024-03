ESSEN (dpa-AFX) - Le fournisseur d'énergie Eon s'attend à une baisse de ses bénéfices au quotidien cette année. Le groupe du Dax d'Essen s'attend toutefois à faire mieux que ce que les analystes avaient prévu. Pour atteindre les objectifs du groupe, Eon veut également investir beaucoup plus que prévu dans les années à venir. Cela a été bien accueilli à la bourse.

L'action a progressé de près de 6 pour cent en matinée. La reprise entamée fin février s'est ainsi poursuivie de manière accélérée. Javier Garrido, analyste chez JPMorgan, a fait remarquer que la direction d'Eon était connue pour ses prévisions conservatrices et que les objectifs de croissance semblaient donc agressifs. Pour 2028, les prévisions sont supérieures de 10 % aux attentes du marché.

D'ici 2028, des investissements de 42 milliards d'euros sont prévus dans toute l'Europe, a annoncé le groupe mercredi matin à Essen. En 2024, 7,2 milliards d'euros devraient être investis - les analystes avaient prévu moins pour les deux périodes. Jusqu'à présent, l'entreprise avait prévu 33 milliards d'euros jusqu'en 2027. Depuis quelque temps, le groupe du Dax prolonge ses plans d'investissement d'une année supplémentaire lors de la présentation de ses résultats annuels.

En tout, environ 70 pour cent de la somme prévue pour les cinq années à venir seront investis sur le marché national allemand, comme cela a été précisé. Plus de 25 milliards d'euros seront investis dans le réseau énergétique allemand.

L'abandon des importations d'énergie en provenance de Russie accroît notamment l'importance d'un réseau électrique résistant. Eon s'occupe par exemple des nouveaux raccordements d'installations solaires et éoliennes ainsi que de la modernisation de l'infrastructure du réseau. Des investissements importants sont également nécessaires pour numériser la planification, la surveillance et la gestion des réseaux.

Après avoir communiqué début février des chiffres provisoires étonnamment bons pour l'année passée, Eon s'attend à une baisse du bénéfice opérationnel en 2024 : en 2024, il devrait rester entre 8,8 et 9 milliards d'euros avant intérêts, impôts et amortissements et après correction des effets non opérationnels (ber Ebitda). D'ici 2028, le résultat opérationnel devrait passer à plus de 11 milliards d'euros. Pour les deux périodes, l'estimation moyenne des analystes interrogés par l'entreprise était inférieure.

Les chiffres provisoires de l'année dernière ont été confirmés mercredi par l'entreprise d'Essen : selon ces chiffres, l'entreprise a gagné près de 9,4 milliards d'euros dans ses activités quotidiennes, soit 16 pour cent de plus qu'un an auparavant. Les actionnaires devraient recevoir un dividende de 0,53 euro par action pour l'année passée.

Selon ses propres informations, Eon est l'un des plus grands gestionnaires de réseau de distribution d'Europe avec environ 1,6 million de kilomètres de lignes électriques et de gaz dans neuf pays européens. En Allemagne, l'entreprise est le plus grand gestionnaire de réseau de distribution. Sur les 1,9 million de kilomètres de réseau électrique, Eon en gère près de 700 000. A cela s'ajoutent 100 000 kilomètres de réseau de gaz.