BERLIN (dpa-AFX) - Selon une analyse d'experts, les prix du chauffage, de l'électricité et de l'essence sont actuellement encore environ 41 pour cent plus élevés que le niveau d'avant la crise du début 2021. Pour son calcul, le portail de comparaison Verivox a pris comme base un ménage-type de trois personnes avec des besoins annuels en chauffage de 20 000 kilowattheures (kWh), une consommation d'électricité de 4000 kWh et un trajet annuel en voiture de 13 300 kilomètres. Ce ménage moyen doit actuellement dépenser 1534 euros de plus pour l'énergie qu'en février 2021, comme l'a rapporté le groupe de médias Funke, qui a obtenu l'analyse.

L'électricité, l'essence et le chauffage coûtent donc actuellement 5306 euros par an au ménage modèle. En février 2021, la même quantité d'énergie coûtait 3772 euros. L'augmentation est de 41 %. La forte hausse des prix de l'énergie a commencé en 2021 après la pandémie de Corona, provoquée par des pénuries sur les marchés du pétrole, du gaz et de l'électricité. En Allemagne, les prix de l'énergie ont augmenté rapidement à partir de l'automne 2021. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le phénomène s'est encore accéléré. Le gouvernement fédéral a tenté d'aider les consommateurs, entre autres, avec une remise temporaire sur le carburant, des freins sur les prix du gaz et de l'électricité et un forfait énergie.

Face au niveau de prix toujours élevé, la Fédération allemande des consommateurs conseille de changer de fournisseur. "Comme de nombreux nouveaux contrats d'électricité et de gaz sont actuellement moins chers, les consommateurs devraient vérifier s'ils ne peuvent pas changer de fournisseur pour un bon et moins cher", a déclaré sa directrice Ramona Pop au groupe de médias Funke. Il est toutefois important de vérifier si le fournisseur est sérieux /brd/DP/jha.