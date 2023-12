BERLIN (dpa-AFX) - Selon une nouvelle extrapolation, la consommation d'énergie en Allemagne devrait tomber en 2023 à son niveau le plus bas depuis la réunification. Dans ses dernières prévisions, l'Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AG Energiebilanzen) table sur un recul de 7,9 pour cent à 10 791 pétajoules ( 2998 térawattheures). La consommation d'énergies dites primaires en Allemagne est ainsi inférieure de plus d'un quart à son niveau record de 1990, a indiqué l'AG mercredi à Berlin. Début novembre, les experts avaient déjà pronostiqué une consommation d'énergie de cet ordre de grandeur.

Pour situer les choses : en 2022, l'Allemagne a consommé 484 térawattheures d'électricité et 847 térawattheures de gaz naturel selon l'Agence fédérale des réseaux. Un térawattheure correspond à un milliard de kilowattheures.

Selon l'étude, la principale cause de cette baisse est le recul de la performance économique. "Ce sont surtout les secteurs industriels à forte consommation d'énergie qui ont enregistré des baisses de production, ce qui a des répercussions sensibles sur la consommation d'énergie", a-t-on indiqué. Le niveau toujours élevé des prix de l'énergie a eu une influence importante sur la réduction de la consommation d'énergie. "Certes, les prix à l'importation des principales énergies importées ont sensiblement baissé au cours de l'année, mais les prix restent néanmoins nettement supérieurs au niveau de 2021".

Le temps légèrement plus chaud que l'année précédente n'aurait eu qu'un faible effet de réduction de la consommation. Le seul effet d'augmentation de la consommation serait venu en 2023 de l'évolution démographique : "L'arrivée de 1,35 million de personnes a fait passer la population totale à près de 85,5 millions de personnes".

Avec 35,9 pour cent (35,0 l'année précédente), le pétrole continue de représenter la plus grande part du mix énergétique. Le gaz naturel suit avec 24,5 pour cent (23,6). Avec 19,6 pour cent en 2023 (17,7 en 2022), les énergies renouvelables devançaient le charbon : le charbon représentait 8,7 pour cent et le lignite 8,5 pour cent. En 2022, la part du charbon était encore de 19,6%. L'énergie nucléaire ne représentait plus que 0,7 % en raison de l'abandon du nucléaire au printemps. Les 2,1 % restants comprennent les importations d'électricité qui ont dépassé les exportations en 2023 /tob/DP/mis.