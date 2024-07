L'Union européenne a décidé d'accélérer le développement des réseaux électriques afin d'accélérer la transition énergétique. Le Bundestag a donné son feu vert vendredi à une modification de la loi. Le projet de loi prévoit d'avancer la construction de deux lignes électriques qui transporteront l'électricité verte du nord vers le sud de l'Allemagne. Concrètement, il s'agit de neuf lignes qui doivent désormais être intégrées de manière anticipée dans le plan fédéral des besoins et donc être construites plus rapidement. La date exacte à laquelle la construction pourra commencer dépendra des plans de l'Agence fédérale des réseaux et des gestionnaires de réseaux de transport. Avec la décision du Bundestag, l'extension peut toutefois commencer le plus rapidement possible.

L'électricité doit arriver plus rapidement dans le sud et l'ouest

L'amendement adopté concerne neuf autoroutes de l'électricité prévues sous forme de câbles souterrains, a expliqué Markus Hümpfer, membre du SPD chargé de l'énergie, au Bundestag. Elles font partie de ce que l'on appelle la liaison Nord-Est, qui transporte l'électricité du Schleswig-Holstein au Mecklembourg-Poméranie occidentale, ainsi que la liaison Rhin-Main. La liaison Rhin-Main doit permettre de mieux acheminer l'électricité de Basse-Saxe vers le sud à l'avenir.

Les coûts pour les consommateurs d'électricité pourraient augmenter

Selon le projet de loi, l'extension des lignes devrait coûter environ 47 milliards d'euros. En outre, cela pourrait entraîner une augmentation des coûts de l'électricité pour les consommateurs. Selon le projet, les tarifs du réseau, qui sont répercutés sur tous les consommateurs d'électricité, augmentent d'environ 80 euros nets par an en raison des investissements. Pour Ingrid Nestle, membre du groupe des Verts, cet effet est toutefois compensé par des réductions de coûts ailleurs. "Nous profiterons tous grandement de l'extension du réseau", a déclaré Mme Nestle à l'agence de presse dpa. Les surcoûts liés à la rémunération du réseau sont compensés par les économies réalisées, car les nouvelles lignes réduisent les pénuries d'énergie et limitent le recours aux "coûteuses centrales électriques fossiles". Elle a assuré que la plupart des ménages, notamment ceux à faibles revenus, ne seraient pas affectés par cette augmentation.

Le vice-président du groupe libéral-radical Lukas Kohler a également déclaré qu'il pensait que l'extension du réseau permettrait de garantir un approvisionnement en électricité à long terme "à des prix avantageux".

Au-delà des nouvelles lignes électriques, le Bundestag devait se pencher vendredi sur d'autres modifications législatives visant à développer les énergies renouvelables. Il s'agissait notamment de débattre de la réglementation globale visant à transposer une directive européenne correspondante dans le droit national. Selon le ministère fédéral de l'Économie, cette question a été reportée à une "date ultérieure".