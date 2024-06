(plus de détails)

L'Allemagne a besoin d'un réseau de transport d'électricité pour assurer la sécurité de ses approvisionnements en électricité. Mais les négociations ont échoué. Le gouvernement fédéral a fait savoir qu'il ne pouvait pas réaliser la transaction prévue en raison de problèmes budgétaires, a annoncé Tennet jeudi.

Le gouvernement fédéral est en pleines négociations sur le budget 2025 et le plan financier à moyen terme, et des trous de plusieurs milliards doivent être comblés. Le ministre de l'Economie Robert Habeck (Verts) s'est dit déçu de l'échec des négociations avec Tennet.

Un "plan B" est désormais recherché. Il pourrait s'agir d'une participation minoritaire de l'Etat dans Tennet. Tennet est l'un des quatre exploitants des réseaux de transport allemands, les "autoroutes de l'électricité".

Fin des longues négociations de vente - des alternatives sont explorées

Les négociations entre Tennet Holding et la banque publique KfW, mandatée par la République fédérale, en vue d'une vente complète de Tennet Allemagne se sont achevées sans résultat, a annoncé Tennet. Le ministre néerlandais des Finances, Steven van Weyenberg, s'est montré déçu. Selon une lettre du ministre adressée au Parlement de La Haye, l'Etat néerlandais se retrouve avec un déficit budgétaire d'environ 1,6 milliard d'euros.

L'État néerlandais est propriétaire de la société mère de Tennet. Les coûts d'extension du réseau en Allemagne étaient devenus trop élevés pour les Pays-Bas. Tennet avait donc rendu public son souhait de voir l'État fédéral reprendre son réseau de transport allemand.

Différentes alternatives sont désormais à l'étude pour la vente du réseau électrique allemand de l'opérateur néerlandais, a déclaré le ministre des Finances van Weyenberg. "Les préparatifs à cet effet sont en cours". Tennet prépare "des options concrètes pour une vente privée (partielle) ou un passage à la bourse de Tennet Allemagne". Le gouvernement allemand aurait fait savoir qu'il soutenait ces scénarios alternatifs.

En attendant, Tennet maintient ses vastes plans d'investissement dans les deux pays, avec le soutien de l'État néerlandais. Ce dernier a récemment accordé à Tennet un prêt d'actionnaire d'un montant de 25 milliards d'euros pour les années 2024 et 2025.

Deutsche Netz AG ?

L'acquisition de Tennet devrait être une étape essentielle vers la création d'une "Netz AG" allemande, dans laquelle l'Etat fédéral pourrait détenir des parts dans tous les gestionnaires de réseau de transport allemands et obtenir un plus grand contrôle sur le développement du réseau électrique.

En marge d'un voyage en Asie de l'Est dans la capitale sud-coréenne, Séoul, M. Habeck a déclaré qu'il regrettait qu'il n'ait pas été possible de regrouper les quatre gestionnaires de réseau de transport Tennet, 50Hertz, Amprion et TransnetBW en une seule société. Cela aurait finalement rendu l'électricité moins chère en Allemagne, car il aurait été possible de créer des synergies, par exemple en matière d'approvisionnement.

Il aurait été important d'éviter les retards dans le développement du réseau, a déclaré M. Habeck. "Maintenant, la voie qui était prévue n'a pas pu être suivie. Mais cela ne veut pas dire que d'autres voies ne doivent pas être trouvées". Il s'agit toujours de regrouper les gestionnaires de réseau de transport et de les doter d'un capital important. "Maintenant, nous devons simplement réfléchir à nouveau depuis le début".

Le secrétaire d'Etat à l'Economie Philipp Nimmermann a déclaré que le gouvernement fédéral était toujours intéressé par une participation stratégique minoritaire dans Tennet Deutschland dans le cadre d'un consortium.

L'État fédéral participe déjà à deux opérateurs

Par le biais de KfW, l'État fédéral détient une participation de 20 % dans l'opérateur de réseau de transport 50Hertz. Par l'intermédiaire de KfW, l'État fédéral a également pris une participation de 24,95 % dans le gestionnaire de réseau de transport TransnetBW, dont l'actionnaire principal est le groupe EnBW.

Le ministre des Finances du Bade-Wurtemberg, Danyal Bayaz, fait également partie de son conseil de surveillance. Le politicien des Verts a qualifié l'échec de la transaction Tennet de revers cuisant et a déclaré. "Je pense que l'idée d'une société allemande consolidée Netz AG est la bonne voie, étant donné les dimensions gigantesques de la planification, de la construction et du financement de l'extension du réseau. Une minorité de blocage devrait être détenue par l'État, la majeure partie étant mobilisée par des investisseurs privés".

Des coûts élevés pour l'extension du réseau

Tennet a racheté la partie allemande de son réseau à Eon en 2010 et exploite le réseau dans la plus grande des quatre zones en termes de superficie. La zone s'étend de la mer du Nord à la frontière autrichienne.

Dans le cadre de la transition énergétique, des milliers de kilomètres de nouvelles lignes électriques doivent être construites pour que l'électricité éolienne produite principalement dans le nord puisse être acheminée vers de grands centres de consommation dans le sud. L'Agence fédérale des réseaux prévoit un investissement total d'environ 320 milliards d'euros pour l'ensemble du développement des réseaux de transport d'électricité d'ici 2045. Les coûts de l'extension du réseau sont répercutés sur tous les consommateurs d'électricité par le biais des tarifs de réseau.

Un porte-parole de l'Agence fédérale des réseaux a déclaré : "Nous constatons que Tennet veut et va continuer à développer ses réseaux dans des proportions considérables. Les conditions d'investissement sont attrayantes et nous pensons que Tennet trouvera d'autres investisseurs."/hoe/DP/mis