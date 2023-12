STRASBOURG (dpa-AFX) - Les consommateurs de l'UE devraient à l'avenir être mieux protégés contre les prix exorbitants de l'électricité. Les négociateurs des pays de l'UE et du Parlement européen se sont mis d'accord tôt jeudi matin à Strasbourg sur une réforme du marché européen de l'électricité. Outre des prix plus stables, les nouveautés doivent permettre d'accélérer le développement des énergies renouvelables. Le compromis doit encore être formellement confirmé par le Parlement européen et les pays.

En raison de l'augmentation extrême des prix de l'électricité l'année dernière, des appels à une réforme du marché européen de l'électricité ont été lancés. La raison de ces prix élevés était entre autres l'explosion des prix du gaz en raison de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. La panne temporaire de la moitié des centrales nucléaires françaises a également eu un impact.

L'accord qui vient d'être trouvé repose sur une proposition de loi de la Commission européenne datant du printemps. Celle-ci prévoit de donner aux particuliers le droit de conclure des contrats à prix fixes ou dynamiques.

Un élément clé de la proposition de réforme est, selon la volonté des Etats membres, de nouveaux contrats à long terme entre les gouvernements et les producteurs d'électricité, appelés contrats pour la différence (CfD). Avec ces contrats pour la différence, les États garantissent aux producteurs d'électricité un prix minimum pour l'électricité lorsqu'ils réalisent de nouveaux investissements. Selon la Commission, cela devrait s'appliquer aux investissements dans les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire. Si le prix du marché tombe en dessous du prix convenu, l'État intervient et compense la différence. Si le prix est plus élevé, l'excédent revient à l'État. L'objectif est de créer des incitations à la production nationale d'électricité propre.

En principe, le marché de l'électricité de l'UE continuera de fonctionner selon le principe dit du "merit order". Ce principe désigne l'ordre d'intervention des centrales électriques sur la bourse de l'électricité. Les centrales électriques qui peuvent produire de l'électricité à bas prix sont sollicitées en premier pour couvrir la demande. Il s'agit par exemple des éoliennes. Mais au final, le prix est fixé en fonction de la dernière centrale connectée, donc la plus chère - souvent des centrales à gaz.

Le groupe des Verts au Parlement européen ne peut pas soutenir l'accord trouvé, a déclaré jeudi le député allemand Michael Bloss. "Un jour après l'accord historique conclu lors de la conférence sur le climat à Dubaï, l'UE décide d'accorder de nouvelles subventions aux énergies fossiles pour les centrales à charbon les plus sales. L'UE perd ainsi toute crédibilité". Avec cet accord, l'UE peut tout de suite perdre sa distinction de pionnière en matière de climat /red/DP/zb.