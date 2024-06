BERLIN (dpa-AFX) - L'association allemande d'aide à l'environnement (Deutsche Umwelthilfe) demande au ministre de l'Economie et de la Protection du climat Robert Habeck (Verts) de procéder à un "examen climatique" de la stratégie prévue pour les centrales électriques. Le directeur général Sascha Müller-Kraenner a déclaré à l'agence de presse allemande : "Celui qui subventionne aujourd'hui les centrales à gaz doit montrer comment cela s'inscrit dans les objectifs climatiques. La Commission européenne a tout à fait raison de le rappeler dans sa stratégie pour les centrales électriques". Le ministre allemand de l'Économie, M. Habeck, doit prendre cela très au sérieux. Une évaluation climatique est indispensable.

Müller-Kraenner s'est référé à une lettre de la Direction générale de la concurrence de l'UE adressée à Umwelthilfe. Il y est dit que le gaz naturel est considéré comme un combustible de transition et peut être exigé en tant que tel si sa compatibilité avec les objectifs climatiques pour 2030 et 2050 est démontrée - et si des garanties suffisantes sont mises en place pour s'assurer que l'exigence n'entraîne pas une immobilisation du gaz naturel. Il est également question de consultations publiques.

"La construction et la subvention de toute une flotte de centrales électriques au gaz ne sont pas une mince affaire", a déclaré Müller-Kraenner. "Une consultation publique doit donc impérativement faire partie de la suite de la procédure. C'est important pour que les intérêts de l'industrie ne soient pas les seuls à être entendus, mais que la protection de l'environnement et, surtout, les citoyens aient leur mot à dire".

En février, le gouvernement allemand s'est mis d'accord sur les grandes lignes d'une stratégie de construction de nouvelles centrales à gaz. Ces centrales fonctionneront plus tard à l'hydrogène et serviront de "backup" pour assurer la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables éoliennes et solaires. Le gouvernement veut exiger des coûts d'investissement et d'exploitation pour les centrales à gaz fonctionnant à l'hydrogène. Bruxelles n'a pas encore donné son accord sur les aides d'État./hoe/DP/zb