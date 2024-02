BRUXELLES (dpa-AFX) - Selon l'association européenne de l'énergie éolienne WindEurope, les obstacles administratifs freinent le développement de l'énergie éolienne en Allemagne. On sait que l'infrastructure de transport en Allemagne est insuffisante, a déclaré le président de WindEurope Giles Dickson à l'agence de presse allemande. Mais il y a un autre problème en Allemagne, à savoir les autorisations pour le transport des éoliennes. "C'est une confusion totale". Certes, c'est aussi un problème dans d'autres pays, a déclaré Dickson. "Mais ce n'est nulle part aussi grave qu'en Allemagne".

Pour transporter une pale de rotor à travers l'Allemagne, par exemple, il faut donc obtenir différentes autorisations des Länder concernés. L'accompagnement des transports spéciaux par la police doit également être changé une fois la frontière du Land franchie, ajoute-t-il.

Selon le rapport annuel de WindEurope publié mercredi, des parcs éoliens d'une puissance totale de 16,2 gigawatts ont été construits dans l'UE l'année dernière. Ce chiffre est le plus élevé jamais enregistré en un an (16,1 gigawatts l'année précédente). 82 % de cette puissance (13,3 gigawatts) ont été construits à terre. Selon les données, la plus grande partie de cette puissance, soit 3,9 gigawatts, a été construite en Allemagne - à 92 % sur terre. A titre de comparaison, les grandes centrales à charbon comme Datteln 4 ont une capacité d'un peu plus d'un gigawatt.

Malgré ce record, l'association estime que le développement n'est pas suffisant. En effet, pour atteindre ses objectifs énergétiques et climatiques d'ici 2030, l'UE devrait construire en moyenne 33 gigawatts par an. D'ici 2030, les énergies renouvelables doivent représenter 42,5 pour cent de la consommation totale d'énergie dans l'UE. Pour atteindre cet objectif, l'énergie éolienne doit être considérablement développée au sein de la communauté internationale.

Selon les données de la Commission européenne, les capacités doivent être plus que doublées : Plus de 500 gigawatts de puissance installée sont nécessaires d'ici 2030, WindEurope estime que 425 gigawatts seront nécessaires. Selon les données de l'association, 220 gigawatts étaient installés fin 2023.

La plus grande préoccupation actuelle est toutefois l'extension des réseaux, a déclaré Dickson. "Ça n'avance pas assez vite". C'est toutefois une très bonne chose que l'UE en ait pris conscience et qu'elle ait mis en place un plan d'action ambitieux pour les nouveaux réseaux. Fin novembre, la Commission européenne avait présenté des mesures visant à étendre et à développer l'infrastructure électrique /rdz/DP/zb.