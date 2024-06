MUNICH (dpa-AFX) - Le développement mondial de l'énergie solaire se poursuit à un rythme effréné, mais les fabricants de modules solaires allemands et européens n'y jouent pratiquement aucun rôle. Cette année, l'augmentation de la puissance solaire installée dans le monde devrait dépasser pour la première fois le seuil des 500 gigawatts, selon l'association allemande de l'industrie solaire (BSW) qui se base sur des études de marché internationales. L'année dernière, la capacité mondiale était de 444 gigawatts, dont 15 gigawatts en Allemagne, selon les estimations de l'association. L'Allemagne se placerait ainsi au quatrième rang mondial derrière la Chine, les États-Unis et le Brésil. Les pays européens plus chauds comme l'Espagne et l'Italie se classent derrière l'Allemagne avec respectivement 9 et 5 gigawatts.

Le marché mondial est dominé par les producteurs chinois. En 2022, 87% des installations photovoltaïques importées provenaient de Chine, selon l'Office fédéral allemand des statistiques. Une conséquence réjouissante pour les acheteurs est la chute généralisée des prix des modules solaires. Les fabricants de modules allemands étaient encore leaders au niveau international au début des années 2000, comme l'a déclaré Carsten Kornig, directeur général de BSW. Mais de nombreux fabricants nationaux ont abandonné face à la concurrence chinoise dès la dernière décennie.

En 2023, selon l'association européenne Solar Power Europe, la République populaire a ajouté à elle seule 253 gigawatts d'énergie solaire, soit 60% de l'expansion mondiale.

En Allemagne, selon le directeur général de BSW, M. Kornig, l'industrie et le commerce s'intéressent désormais beaucoup à l'énergie solaire, même si les particuliers continuent de développer le plus rapidement leurs installations. En 2023, environ 760 000 nouvelles installations solaires privées d'une puissance de 7,6 gigawatts ont été mises en place, soit une augmentation de 140% par rapport à l'année précédente. Les installations solaires sur les toits des entreprises sont beaucoup plus importantes : leur nombre n'a certes augmenté que de 17 000, mais la puissance nouvellement installée a presque doublé pour atteindre 2,7 gigawatts. Lors d'une enquête commandée par BSW auprès d'environ 500 PME, plus de la moitié d'entre elles ont déclaré vouloir installer un système solaire sur le toit de leur entreprise au cours des trois prochaines années.

Au second semestre 2023, bien que le nombre d'installations ait légèrement diminué par rapport à l'année précédente, la puissance installée a considérablement augmenté. L'association allemande de l'énergie (BDEW) estime que cela indique que les installations deviennent en moyenne plus grandes /cho/DP/jha.