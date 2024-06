BERLIN (dpa-AFX) - La consommation d'énergie en Allemagne a nettement baissé au cours des trois premiers mois par rapport à la même période de l'année précédente, selon les chiffres publiés par l'Agence allemande de l'énergie. Selon des calculs provisoires, la consommation intérieure d'énergie primaire a baissé de 4,6 pour cent au premier trimestre pour atteindre 3030 pétajoules, a rapporté mardi à Berlin l'Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB).

En wattheures, cette quantité correspond à 842 térawattheures. Pour situer les choses, selon l'Office fédéral des statistiques, 450 térawattheures d'électricité ont été injectés dans le réseau en Allemagne sur l'ensemble de l'année 2023.

Les statisticiens de l'énergie considèrent que les principales raisons de ce recul sont la conjoncture modérée, le temps doux, les prix élevés de l'énergie et l'augmentation des coûts des émissions de CO2 dans le cadre du système national d'échange de quotas d'émission. La croissance continue de la population et le jour bissextile du 29 février ont eu un effet positif sur la consommation.

Le gaz naturel a représenté la plus grande part de la consommation d'énergie primaire de janvier à mars, avec 31,8 %. Il est suivi par le pétrole (30,5) et les énergies renouvelables (21,2). Le charbon a représenté 7,8 % et le lignite 7,1 %.

La consommation de charbon a diminué de près de 21% au cours des trois premiers mois, selon l'AGEB. La consommation de lignite a diminué de plus de 19%.

Les sources d'énergie renouvelables ont augmenté de 2,9% au premier trimestre par rapport à l'année dernière. "Cette évolution repose notamment sur une augmentation de la production d'électricité d'origine hydraulique, photovoltaïque et surtout éolienne", est-il précisé.

Après l'arrêt des trois dernières centrales nucléaires à la mi-avril 2023, l'énergie nucléaire n'aurait plus contribué à l'approvisionnement énergétique national.

Au cours des trois premiers mois, les exportations d'électricité vers l'étranger ont été en fin de compte plus importantes que les importations, à savoir 0,5 térawattheure (contre 9,5 l'année précédente).

Les statisticiens ont parlé de "changements clairement visibles dans la structure de la consommation d'énergie". En particulier, la poursuite de la baisse de l'utilisation du charbon devrait avoir entraîné une réduction des émissions de CO2 d'environ 6,6 pour cent, soit 12 millions de tonnes./tob/DP/zb