BONN/BERLIN (dpa-AFX) - De plus en plus de balcons allemands sont équipés de panneaux solaires. Ces dernières années, les centrales électriques de balcon ont connu un véritable boom, car elles représentent une possibilité relativement simple et abordable, même pour les locataires, de participer à la transition énergétique ou tout simplement d'économiser des frais d'électricité. Les politiques s'intéressent également aux installations solaires prêtes à brancher, le nom correct de ces appareils. Mais il y a encore des zones d'ombre. Un aperçu de la situation, du développement et de l'avenir

Il existe autant de centrales solaires de balcon

Plus de 400 000 installations solaires prêtes à brancher sont désormais en service, comme l'indique le registre des données de base du marché de l'Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur) au 2 avril. Rien qu'au premier trimestre, plus de 50 000 installations supplémentaires y ont été enregistrées. En réalité, les deux chiffres devraient être encore plus élevés, car il existe d'une part des installations non enregistrées et d'autre part des installations qui peuvent être déclarées ultérieurement. A titre de comparaison, il y a neuf mois - à la mi-2023 - le nombre d'installations déclarées comme étant en service était d'environ 230 000.

C'est en Rhénanie-du-Nord-Westphalie que l'on trouve le plus grand nombre d'installations, soit nettement plus de 80 000, suivie de la Bavière avec plus de 60 000 et de la Basse-Saxe avec plus de 50 000. Pour le Bade-Wurtemberg, on indiquait début avril près de 50 000 installations, mais la réalité devrait ici aussi être supérieure. La répartition suit donc grosso modo la taille des Länder et de la population, les villes-états et la Sarre étant en queue de peloton.

La croissance se poursuit-elle ?

L'association allemande de l'industrie solaire (BSW) estime qu'il est "probable que la demande en technologie solaire continuera à augmenter en 2024", déclare Carsten Kornig, directeur général. Toutefois, la croissance du marché, qui était encore à trois chiffres par le passé, va s'aplatir. Il est dans la nature des choses que cela ne se répète pas indéfiniment. De plus, la crise énergétique liée à la guerre d'agression contre l'Ukraine a récemment provoqué une conjoncture particulière qui s'essouffle quelque peu.

La modification de l'enregistrement des nouvelles centrales électriques de balcon, entrée en vigueur au début du mois, a pu aider dans une certaine mesure. "De même que toute barrière de marché disproportionnée freine la demande. De même, à l'inverse, presque toute réduction de la bureaucratie entraîne une relance de la demande", explique Kornig. "Nous saluons vivement l'enregistrement simplifié des appareils solaires enfichables à partir du 1er avril ainsi que les autres efforts des gouvernements fédéraux pour réduire la bureaucratie". Le 1er avril, l'Agence fédérale des réseaux a déjà simplifié l'enregistrement des centrales électriques de balcon dans le registre des données de base du marché et renvoie à d'autres mesures prévues dans un paquet solaire en projet.

Le paquet solaire doit alléger la bureaucratie - mais il est bloqué

En août dernier, le cabinet fédéral avait déjà mis en place un paquet solaire. Il contient entre autres la suppression des obstacles bureaucratiques pour le développement de l'énergie solaire. Seulement voilà : le paquet est bloqué depuis des mois dans les délibérations parlementaires. Ce qui est contesté, c'est surtout une demande ciblée de l'industrie solaire nationale avec l'argent des contribuables - compte tenu des prix de dumping chinois. Le FDP ne veut pas y participer. Parallèlement au paquet solaire, les groupes parlementaires de l'Ampel négocient également une réforme de la loi sur la protection du climat, qui est également controversée. Un accord sur ces deux projets pourrait intervenir rapidement.

"Nous espérons que le paquet solaire I sera adopté par le Bundestag avant la fin du mois d'avril", explique-t-on chez BSW. Le projet de loi contient toute une série de mesures visant à réduire la bureaucratie, il est notamment prévu que les centrales de balcon ne doivent en principe plus être déclarées à l'exploitant du réseau. Un enregistrement dans le registre des données de base du marché de l'Agence fédérale des réseaux sera alors suffisant.

Facilités pour les propriétaires d'appartements et les locataires

Le gouvernement veut en outre faciliter l'installation d'une centrale électrique sur le balcon pour les propriétaires d'appartements et les locataires. Concrètement, il s'agit de modifications du droit de location et du droit de la copropriété. La production d'électricité à l'aide d'appareils solaires enfichables doit être intégrée dans le catalogue des mesures dites privilégiées. Il s'agit de modifications architecturales que les bailleurs et les syndicats de copropriétaires (WEG) ne peuvent pas simplement bloquer - par exemple des transformations pour l'accessibilité, l'e-mobilité, la protection contre les effractions et les télécommunications.

Les bailleurs et la WEG doivent certes toujours avoir leur mot à dire sur la manière dont un appareil solaire à brancher doit être installé sur la maison. Mais la question de savoir si une telle installation peut être mise en place ne serait plus fondamentalement contestée - il devrait donc y avoir un droit à cet égard.

Jusqu'à présent, l'installation d'un appareil solaire enfichable constitue généralement, selon le ministère de la Justice, une modification de la construction et nécessite une majorité à l'assemblée des copropriétaires. "Dans la pratique, il peut être difficile d'obtenir la majorité requise", indique le projet de loi.

Voici ce qui est prévu pour les locataires : Jusqu'à présent, l'installation d'une centrale électrique sur le balcon nécessite l'autorisation du bailleur - si cela n'est pas stipulé dans le contrat de location. À l'avenir, les locataires pourront en principe exiger du bailleur qu'il les autorise à effectuer les modifications architecturales éventuellement nécessaires à l'installation de l'appareil. Mais selon le ministère de la Justice, le locataire n'a pas le droit d'exiger l'autorisation si l'installation de l'appareil solaire ne peut pas être exigée du bailleur. Mais ce que cela signifie exactement n'est pas clair, a critiqué l'association des locataires allemands dans un avis au Bundestag /ruc/DP/mis.