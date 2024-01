DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le PDG d'Eon, Leonhard Birnbaum, s'attend à ce que les hausses des tarifs de l'énergie soient répercutées sur les clients en 2024 sous la forme de prix plus élevés. "Il s'agit d'augmentations liées à la politique, tous les fournisseurs devront les répercuter sur les clients en gaz et en électricité. Peut-être pas immédiatement, mais probablement dans les mois à venir", a déclaré M. Birnbaum au Rheinische Post (mardi), en faisant référence à l'augmentation de la TVA pour le gaz et à la suppression des tarifs réduits des gestionnaires de réseaux de transport pour l'électricité.

Il ne s'attend pas non plus à ce que les prix reviennent à moyen terme au niveau d'avant la crise déclenchée par la guerre en Ukraine. Certes, la production d'électricité par le biais de l'éolien et du solaire coûte relativement peu, mais la couverture des jours sombres sans vent par des accumulateurs ou de nouvelles centrales à gaz augmente tout de même les coûts de l'approvisionnement.

Il voit en outre un risque dans une escalade de la situation au Proche-Orient. "Dans ce cas, non seulement le prix du pétrole exploserait, mais aussi celui du gaz et de l'électricité", a déclaré Birnbaum au journal. "Car le golfe Persique est une route centrale non seulement pour le pétrole, mais aussi pour le gaz liquide".

Le manager en énergie a clairement rejeté les politiciens qui demandent une relance de l'énergie nucléaire. "Entre-temps, ce n'est même plus techniquement possible, le sujet est clos", a déclaré Birnbaum. "En Allemagne, la messe est dite pour l'énergie nucléaire".

Le président germano-italien du directoire du groupe Essen a critiqué la bureaucratie excessive. "Un petit exemple : Aujourd'hui, nous devons également soumettre des dossiers de demande sans barrières. Nous devons non seulement remettre de nombreux dossiers aux autorités sous forme papier, mais nous devons également mettre à disposition les contenus sous forme de podcast". Une telle bureaucratie est "tout de même une folie", a déclaré Birnbaum./mi/DP/zb