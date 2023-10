WUPPERTAL (dpa-AFX) - Le tribunal régional de Wuppertal a accordé 250 000 euros de dommages et intérêts à l'ancien manager d'Innogy, Bernhard Günther, pour l'attaque à l'acide dont il a été victime. Le tribunal a fait savoir vendredi que la décision était déjà définitive après l'expiration du délai d'appel.

La demande est dirigée contre un Belge de 43 ans, qui avait été condamné définitivement à douze ans de prison pour l'agression.

Günther (56 ans), ancien directeur financier d'Innogy, filiale de RWE à l'époque, avait été attaqué par deux hommes le 4 mars 2018 près de chez lui à Haan, après avoir fait son jogging sur un sentier, et avait été aspergé d'acide sulfurique très concentré et gravement brûlé. Il avait réussi à se traîner jusqu'à chez lui et à éliminer une partie de l'acide de son corps avec de l'eau. La vie de Günther a été temporairement en danger et il a dû subir plusieurs opérations. Une partie de son visage, surtout au niveau des yeux, avait été brûlée. Sa vue a pu être sauvée.

Entre-temps, le parquet a également inculpé un deuxième agresseur présumé à l'acide. La décision d'autoriser ou non l'inculpation de cet homme de 36 ans n'a pas encore été prise.

Au moment de l'attentat, le rachat d'Innogy par Eon était imminent. Günther soupçonne une personne de son entourage professionnel de l'époque d'avoir commandité l'attentat à l'acide et de vouloir l'éliminer en tant que concurrent.

Après l'arrestation du Serbe de 36 ans, Günther et son avocat avaient exprimé l'espoir que le commanditaire de l'attentat puisse également être identifié./fc/DP/ngu