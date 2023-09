BERLIN (dpa-AFX) - Les énergies renouvelables issues du vent et du soleil ont couvert plus de la moitié de la consommation d'électricité allemande au cours des trois premiers trimestres de cette année. Il s'agissait exactement d'environ 52 pour cent - une augmentation de près de cinq points de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente, comme le montrent les calculs provisoires du Centre de recherche sur l'énergie solaire et l'hydrogène du Bade-Wurtemberg et de l'Association fédérale de l'industrie de l'énergie et de l'eau (BDEW). Le développement des énergies renouvelables joue un rôle central pour le gouvernement fédéral afin d'atteindre les objectifs climatiques et de devenir moins dépendant des matières premières fossiles.

La directrice générale de la BDEW, Kerstin Andreae, a déclaré que les installations photovoltaïques en particulier contribuaient de plus en plus à l'approvisionnement en électricité. Mais il est également clair que la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables varie. Lorsque le soleil ne brille pas et que le vent ne souffle pas, il faut des centrales à gaz qui peuvent également brûler de l'hydrogène. "Il est donc important d'encourager la construction de telles centrales flexibles et de créer une sécurité d'investissement."/hoe/DP/zb