BERLIN (dpa-AFX) - Les litiges entre les consommateurs et leurs fournisseurs d'énergie ont donné lieu à un nombre record de demandes de conciliation, selon un rapport de presse de 2023. L'organisme de conciliation compétent en matière d'énergie, auquel les consommateurs peuvent s'adresser, a enregistré 25 000 demandes l'année dernière, soit un nombre record, a déclaré le directeur Thomas Kunde à la société de médias Table.Media. Par rapport à l'année précédente, ce chiffre a augmenté de près de 40 pour cent.

Dans ce contexte, Kunde a critiqué le frein aux prix de l'électricité et du gaz : "L'augmentation des demandes de conciliation est également due aux lois sur le frein aux prix", a-t-il déclaré à Table.Media. "Ce ne sont pas les lois les plus heureuses qui aient été écrites. Elles sont incompréhensibles et laissent des lacunes". Sur ce thème, environ 1900 des plaintes ont été reçues selon une évaluation provisoire.

Les demandes de conciliation concernent de plus en plus d'entreprises, l'année dernière, selon l'évaluation, elles étaient environ 750 - soit presque deux fois plus qu'il y a deux ans.

L'Office de conciliation de l'énergie est l'instance centrale pour le règlement extrajudiciaire des litiges entre les fournisseurs d'énergie et les consommateurs. Lorsque les consommateurs privés ont adressé leur plainte à leur fournisseur d'énergie sans succès, ils peuvent faire appel à l'aide de l'Office de conciliation de l'énergie en déposant une demande de conciliation. L'organe de conciliation a été mis en place fin 2011./swe/DP/stk