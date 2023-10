FRANCFORT (dpa-AFX) - Les services publics européens ont continué de chuter mardi après la publication de données sectorielles médiocres à Wall Street. L'indice sectoriel Stoxx Europe 600 Utilities a perdu plus de 10 pour cent depuis la mi-septembre, alors que les attentes en matière de taux d'intérêt ont augmenté. RWE se trouve à son niveau le plus bas depuis mars 2022, Eon depuis ce printemps.

Après la correction, les stratèges de marché de JPMorgan estiment toutefois qu'il y a de bonnes chances de renforcer les positions qu'ils recommandent de toute façon. Mislav Matejka et son équipe expliquent que les rendements obligataires américains sont peut-être sur le point d'atteindre un sommet, que l'environnement réglementaire pour les services publics va s'améliorer et que l'incertitude va disparaître. Les valorisations sont devenues nettement plus attrayantes, selon les experts. Et à moyen terme, le thème des énergies renouvelables reste un moteur important /ag/jha/.