BONN/BERLIN (dpa-AFX) - De plus en plus de balcons allemands sont équipés de cellules photovoltaïques. Le registre des données de base du marché répertorie désormais plus de 400 000 installations solaires prêtes à brancher en service. Rien qu'au premier trimestre, 50 000 de ces appareils, également appelés centrales de balcon en raison de leur lieu d'installation fréquent, ont été mis en service. Les chiffres réels devraient toutefois être encore plus élevés, car il existe d'une part des installations non enregistrées et d'autre part des installations qui peuvent être déclarées ultérieurement.

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie compte le plus grand nombre d'installations (plus de 80 000), suivie de la Bavière (plus de 60 000) et de la Basse-Saxe (plus de 50 000). Début avril, le Bade-Wurtemberg affichait près de 50 000 installations, mais la réalité devrait là aussi être supérieure. La répartition suit donc grosso modo la taille des Länder et de la population, les villes-états et la Sarre étant en queue de peloton.

Dans l'ensemble, la croissance a été rapide ces derniers temps : il y a neuf mois - à la mi-2023 - le nombre d'installations déclarées comme étant en service à l'échelle nationale dans le registre des données de base du marché n'était que d'environ 230 000.

L'association allemande de l'industrie solaire (BSW) estime qu'il est "probable que la demande en technologie solaire continuera globalement à augmenter en 2024", déclare le directeur général Carsten Kornig. Toutefois, la croissance du marché qui, par le passé, atteignait encore des pourcentages à trois chiffres, va s'aplatir. Il est dans la nature des choses que cela ne se répète pas indéfiniment. De plus, la crise énergétique liée à la guerre d'agression contre l'Ukraine a récemment provoqué une conjoncture particulière qui s'est quelque peu essoufflée.