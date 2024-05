BRUXELLES (dpa-AFX) - Près d'un tiers de la production mondiale d'électricité a été généré par les énergies renouvelables l'année dernière, selon une analyse. La croissance de l'énergie solaire et éolienne a permis de dépasser pour la première fois la barre des 30 % en 2023, selon un rapport publié mercredi par le groupe de réflexion Ember. Depuis 2000, la part des énergies renouvelables a augmenté de 19%, principalement grâce à l'augmentation de l'énergie éolienne et solaire. Alors que leur part dans la production mondiale d'électricité était de 0,2 % en 2000, elle a atteint un pic de 13,4 % en 2023, poursuivent les auteurs. Une autre source d'énergie renouvelable est par exemple l'énergie hydraulique.

Selon les données, l'énergie solaire a également connu la croissance la plus rapide l'année dernière. La production d'hydroélectricité est toutefois tombée à son plus bas niveau depuis cinq ans, en raison de la sécheresse, notamment en Chine. Selon les auteurs, ce déficit a été compensé par une augmentation de la production d'électricité à partir du charbon, ce qui a entraîné une hausse de 1 % des émissions mondiales dans le secteur de l'électricité. La production d'électricité à partir du charbon a augmenté principalement dans quatre pays fortement touchés par la sécheresse : Chine, Inde, Vietnam et Mexique.

Pour leur analyse, les experts ont utilisé différentes données sur la production brute d'électricité, comme celles d'Eurostat, l'office statistique de l'UE, ou de l'Energy Information Administration (EIA) /rdz/DP/zb.