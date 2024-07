BERLIN/STUTTGART (dpa-AFX) - Nouveau record semestriel pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables : l'électricité produite par le vent, le soleil, la biomasse et l'hydroélectricité a couvert environ 58% de la consommation d'électricité en Allemagne au premier semestre 2024.

C'est ce qui ressort des projections du Centre de recherche sur l'énergie solaire et l'hydrogène du Bade-Wurtemberg (ZSW) et de l'Association fédérale de l'industrie de l'énergie et de l'eau (BDEW), dont la dpa a eu connaissance lundi.

Au premier semestre 2023, la part des énergies renouvelables était encore de 52%. La consommation intérieure brute d'électricité s'est élevée au total à 261 milliards de kilowattheures, soit 0,3% de moins que l'année précédente.

Plus de la moitié provient des énergies renouvelables

Au cours du premier semestre, les énergies renouvelables ont couvert chaque mois plus de la moitié de la consommation mensuelle d'électricité, a souligné la BDEW. Depuis avril, elles auraient représenté une part mensuelle de 59%.

"Les installations photovoltaïques, en particulier, ont produit un total de 37 milliards de kilowattheures d'électricité, soit nettement plus que l'année précédente, notamment grâce à l'augmentation record de la construction en 2023", a constaté l'association des entreprises énergétiques.

En juin 2024, les installations photovoltaïques ont produit pour la toute première fois plus de 10 milliards de kilowattheures d'électricité en un mois. L'énergie hydraulique a également contribué à la production d'électricité à hauteur de 12 milliards de kilowattheures, ce qui est supérieur à la moyenne.

La majorité provient d'éoliennes terrestres

Sur ces 58%, 24 points de pourcentage provenaient de la production éolienne terrestre, 14 points de pourcentage du photovoltaïque, 9 points de pourcentage de la biomasse, 5 points de pourcentage de l'hydroélectricité, 5 points de pourcentage de l'énergie éolienne en mer et 1 point de pourcentage de la production d'électricité à partir de déchets municipaux.

La présidente du conseil d'administration de BDEW, Kerstin Andreae, a qualifié ces chiffres de "récompense pour le développement persistant de l'énergie éolienne et photovoltaïque au cours des dernières années".

Les centrales à gaz, un plan B nécessaire

Il est maintenant important de construire des centrales à gaz fonctionnant à l'hydrogène. "Car malgré ces chiffres réjouissants : La production d'électricité à partir du vent et du soleil n'est pas constante. Nous avons besoin de puissance garantie pour les services système et les périodes où le soleil ne brille pas et où le vent ne souffle pas", a déclaré Andreae.

Ce record montre qu'un approvisionnement en électricité sûr et neutre en termes d'émissions de gaz à effet de serre, basé sur presque 100% d'énergies renouvelables, y compris l'hydrogène, est réalisable d'ici 2035, a expliqué Frithjof Staiß, membre du conseil d'administration de ZSW. Cela offre une base stable pour l'industrie sur son chemin vers la production climatiquement neutre./tob/DP/zb