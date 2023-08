MUNICH (dpa-AFX) - Le chancelier allemand Olaf Scholz a catégoriquement rejeté toute demande de construction de nouvelles centrales nucléaires. Ceux qui le demandent ne tiennent pas compte de la durée de construction de 15 ans, des coûts de 15 à 20 milliards d'euros et d'un achèvement "d'une manière ou d'une autre à la fin des années 30, avec des prix de l'électricité deux à trois fois supérieurs à ce que nous devons payer avec les énergies renouvelables, que nous aurons alors développées depuis longtemps sur l'ensemble du territoire", a déclaré le politicien du SPD vendredi lors d'un meeting électoral du SPD sur la Marienplatz à Munich.

La CDU/CSU, l'AfD, mais aussi le FDP, qui participe au gouvernement fédéral, exigent une utilisation prolongée de l'énergie nucléaire et s'étaient prononcés en faveur d'une poursuite de l'exploitation des anciennes centrales dans le cadre de la sortie du nucléaire au printemps dernier. Le ministre-président bavarois Markus Soder (CSU) avait par ailleurs annoncé qu'il souhaitait construire en Bavière un nouveau réacteur pour la recherche sur la fusion nucléaire.

Scholz a par ailleurs rendu la lenteur du développement des lignes électriques en Bavière en partie responsable des prix élevés de l'électricité. "Et si les grandes lignes électriques du nord et de l'est de l'Allemagne étaient déjà construites dans le sud-ouest, nous aurions déjà des prix de l'électricité moins élevés. Salutations cordiales au gouvernement bavarois".

Le gouvernement bavarois s'est opposé de toutes ses forces à l'extension rapide des lignes électriques, a critiqué Scholz. "Et nous nous battons maintenant de toutes nos forces pour qu'elles soient construites plus rapidement. Car cela aide ici en Bavière. Cela aide dans le Bade-Wurtemberg. Cela aide très rapidement en Hesse, si nous le faisons".

Mais comme les lignes ne sont pas disponibles actuellement, il faut maintenant dépenser beaucoup d'argent en Allemagne pour mettre en route des centrales à gaz dans le sud du pays. Ce n'est qu'en développant les énergies renouvelables que les prix pourront baisser, a déclaré Scholz.