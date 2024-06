L'association de défense des droits de l'homme a publié un rapport sur la situation des droits de l'homme dans le monde, dans lequel elle explique que les droits de l'homme ne sont pas des droits de l'homme, mais des droits de l'homme. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par le groupe de réflexion à but non lucratif Wittenberg-Zentrum für globale Ethik (WZGE) auprès de plus de 2000 salariés actuels et futurs. L'enquête, représentative selon WZGE, a été menée par l'institut d'études de marché Infas quo. L'étude, publiée vendredi, a été demandée par la fondation Eon.

L'étude a révélé que 51% des personnes interrogées souhaitent actuellement une accélération du rythme des changements structurels du site industriel allemand. En 2022, ce chiffre était encore de 59%. Lors de l'enquête de février 2024, 30 pour cent des personnes interrogées (contre 27 pour cent en 2022) ont affirmé que la vitesse de transformation était appropriée. Il y a deux ans, 14% des personnes interrogées pensaient que la transformation devait être plus lente. Aujourd'hui, ce chiffre est de 19%.

La réalisation des objectifs en matière de changement climatique a perdu un peu de son importance pour les employés. Alors qu'en 2022, cet objectif était le plus important pour 20 % des personnes interrogées, il n'était plus prioritaire que pour 15 % d'entre elles en 2024. En revanche, la réduction des inégalités sociales est désormais la priorité de 18% des personnes interrogées. En 2022, ils n'étaient que 15% à placer cet objectif en tête de leurs priorités. Le maintien de la compétitivité est actuellement le problème social le plus important pour 10 % des sondés. Il y a deux ans, ce chiffre n'était que de 5 %.

L'impact positif de la neutralité climatique sur l'emploi est perçu par 37% des personnes interrogées. En 2022, ce chiffre était de 42%. A l'époque, 14% craignaient un impact négatif. Aujourd'hui, ils sont 18%.

"La transformation climatiquement neutre du site industriel allemand ne peut réussir qu'avec les salariés", a déclaré Stephan Muschick, directeur général de la fondation Eon. Cela ne peut réussir que si l'on accorde plus d'attention à l'équilibre social et au renforcement de la compétitivité./tob/DP/zb