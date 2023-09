BERLIN (dpa-AFX) - Un an après les mesures du gouvernement fédéral connues sous le nom de "double coup de pouce" pour soulager les clients, le secteur de l'énergie a mis en garde contre de nouvelles hausses de prix. Certes, les prix se sont stabilisés entre-temps et les clients s'en ressentent, a déclaré Kerstin Andreae, présidente de la direction générale de l'association fédérale de l'industrie de l'énergie et de l'eau (BDEW), à l'agence de presse allemande. Mais cela ne doit pas faire oublier les risques accrus liés à l'évolution géopolitique. "Un retrait précipité des dégrèvements pourrait avoir pour conséquence que les consommateurs soient frappés par de nouvelles hausses de prix en pleine saison de chauffage".

Le "double coup de pouce" du gouvernement

Retour en arrière : Suite notamment à la guerre d'agression russe en Ukraine, les prix de l'énergie avaient fortement augmenté en 2022. La Russie a considérablement réduit les quantités de gaz importées en Allemagne. Cela a mis les importateurs comme Uniper dans une situation critique. Pour les sauver, le gouvernement a prévu une contribution gazière de plusieurs milliards que tous les clients du gaz devraient payer - mais cela a été fortement contesté.

Le 29 septembre 2022, le gouvernement a renversé la répartition. Le chancelier Olaf Scholz (SPD) a annoncé la mise en place d'un "bouclier" pour amortir la forte hausse des prix de l'énergie, avec un volume pouvant atteindre 200 milliards d'euros, mais qui sera probablement loin d'être épuisé. Il s'agissait d'une part de soutenir l'approvisionnement énergétique par l'Etat, d'autre part de freiner les prix de l'énergie.

"On peut dire qu'il s'agit là d'un double coup de balai", avait alors déclaré Scholz. Il rappelait ainsi sa déclaration sur les aides d'État lors de la crise de la Corona - qu'il s'agissait de sortir de la crise avec "du punch".

Des importateurs comme Uniper ont été sauvés à coups de milliards. Les prix de l'énergie ont été freinés, mais le gouvernement fédéral a réactivé le fonds de stabilisation économique (FSE) mis en place pendant la pandémie.

L'effet du "double coup de volant

"Le gouvernement fédéral a réussi à garantir la sécurité de l'approvisionnement en faisant front commun avec le secteur de l'énergie", a déclaré Andreae. Les entreprises qui ont importé du gaz de Russie pendant de nombreuses années et qui ont dû remplacer du jour au lendemain les livraisons de gaz manquantes, par exemple pour approvisionner les services municipaux et l'industrie en Allemagne, ont été soutenues, a-t-elle ajouté. "Cela a permis de garantir l'approvisionnement et d'éviter un effet domino".

L'électricité et le gaz naturel sont devenus en moyenne nettement moins chers pour les ménages au cours des douze derniers mois, comme l'a récemment indiqué la centrale des consommateurs de Rhénanie du Nord-Westphalie. Les prix plafonds des freins aux prix de l'énergie seraient ainsi largement dépassés. Pour les ménages privés, ils se situent à 40 centimes d'euros pour l'électricité et à 12 centimes d'euros pour le gaz, dans les deux cas par kilowattheure.

Les experts du marché de l'électricité ne s'attendent pas à de grandes fluctuations de prix dans un avenir proche. Pour le gaz naturel, les experts voient de plus grandes incertitudes. Ainsi, les prix de gros de l'hiver prochain dépendront de l'offre de GNL sur le marché mondial, de la disponibilité du gaz par gazoduc ainsi que de l'évolution des températures, mais aussi des économies réalisées par l'industrie et les ménages, a déclaré Sebastian Gulbis, expert du marché du gaz chez Enervis. Lors d'un hiver particulièrement froid, des prix élevés pourraient à nouveau apparaître.

Le gouvernement fédéral se bat pour trouver une solution

L'année dernière, le gouvernement fédéral avait pris une autre mesure en réduisant temporairement le taux de TVA sur le gaz de 19 à 7 pour cent, rendant ainsi le gaz moins cher. Mais le ministre fédéral des Finances Christian Lindner (FDP) prévoit de mettre fin à ce régime spécial trois mois plus tôt que prévu, dès le début de l'année, ce qui est également contesté au sein de la coalition. Des modifications pourraient encore être apportées dans le cadre des discussions sur le budget fédéral 2024.

Le ministère des Finances a justifié cette mesure par le fait que les pics de prix sur les marchés du gaz, dus à la crise, se sont entre-temps atténués. Il s'agissait en outre de créer une "marge de manœuvre pour les budgets publics".

La coalition débat depuis des semaines de la manière de soulager les entreprises face aux prix élevés de l'énergie en comparaison internationale. On discute d'un prix de l'électricité industrielle pour les entreprises particulièrement gourmandes en énergie ou d'une baisse de la taxe sur l'électricité - les deux coûteraient des milliards. Le FDP s'oppose à l'ouverture du FSC au financement, notamment pour des raisons constitutionnelles.

Fin des freins aux prix de l'énergie

Les freins aux prix de l'énergie expirent le 31 décembre 2023, mais une prolongation jusqu'au 30 avril 2024 au maximum est prévue dans la loi. Le ministre de l'Économie Robert Habeck (Verts) et Lindner se sont engagés en ce sens.

"Après les difficultés de l'hiver dernier, il est important de signaler aux clients de l'énergie la stabilité et la sécurité des prix de l'énergie", a déclaré Andreae. La meilleure façon d'y parvenir est que les réductions temporaires de la TVA sur le gaz et la chaleur ne prennent fin que le 31 mars 2024, de manière synchronisée avec les freins aux prix de l'énergie.

Le BDEW a exigé une décision rapide du gouvernement fédéral. Des déclarations contraignantes sont nécessaires très rapidement. En cas de prolongation des freins aux prix, les entreprises auraient besoin de temps pour adapter leurs systèmes informatiques. "Les consommateurs ont également besoin de clarté le plus rapidement possible", a déclaré Andreae. "Il faut continuer à protéger les clients des prix élevés pendant la prochaine saison de chauffage, avec tous ses impondérables, par une action rapide, claire et transparente."/hoe/DP/zb