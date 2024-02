MUNICH (dpa-AFX) - Selon une étude du cabinet de conseil Prognos, une division de l'Allemagne en deux zones de prix de l'électricité aurait des conséquences économiques négatives. "La condition préalable au maintien d'une zone unique est toutefois que l'extension du réseau soit poursuivie rapidement", indique l'étude publiée mardi et commandée par l'Association de l'économie bavaroise (vbw). Selon cette étude, la division du marché de l'électricité en une partie nord et une partie sud pourrait entraîner une hausse des prix de l'électricité dans le sud, un manque de sécurité de planification pour les entreprises et une réduction de la liquidité du marché allemand de l'électricité.

Jusqu'à présent, le prix de l'électricité en Allemagne ne dépendait pas du lieu de production. Tant que les exploitants de centrales proposent de l'électricité au même moment, ils obtiennent le même prix. La division de l'Allemagne en deux zones de prix de l'électricité est discutée depuis quelques années dans les milieux spécialisés, car le tournant énergétique a entraîné un déséquilibre de l'approvisionnement en électricité : Dans le sud de l'Allemagne, où se trouvent de grands sites industriels, la production d'électricité ne suffit plus à couvrir les besoins, tandis que dans le nord, on produit plus d'électricité qu'on n'en consomme.

Selon l'étude, une répartition géographique du marché a permis de faire baisser les prix de l'électricité au nord et de les faire augmenter au sud. Mais une division pourrait également inciter les exploitants de centrales électriques à construire des installations d'énergie renouvelable au sud et à l'ouest. "En analysant de près une division des zones de prix de l'électricité, on s'aperçoit rapidement que les effets négatifs l'emportent", a déclaré le directeur général de la vbw, Bertram Brossardt.

Alors que les conseillers de Prognos émettent des réserves quant à la division en deux zones de prix de l'électricité, ils se prononcent en faveur de nouvelles incitations pour la construction de centrales à gaz. Celles-ci sont nécessaires pour faire face à l'abandon du charbon, peut-on lire dans l'étude. Les centrales fonctionnant à l'hydrogène, en particulier, pourraient jouer un rôle important en période de faible vent et de faible ensoleillement en raison de leur flexibilité./tre/DP/zb