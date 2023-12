MUNICH (dpa-AFX) - Selon une étude, la consommation d'électricité des voitures et des camions électriques en Europe devrait augmenter rapidement, passant de 16 térawattheures aujourd'hui à 355 térawattheures en 2040, ce qui correspond à un besoin supplémentaire de 13 pour cent de la quantité d'électricité produite aujourd'hui dans l'UE, a fait savoir jeudi le cabinet de conseil PwC. Elle a effectué les calculs en collaboration avec l'Institut Fraunhofer pour la recherche sur les systèmes et l'innovation.

En 2040, toutes les voitures et tous les camions nouvellement immatriculés dans l'UE rouleraient probablement à l'électricité sur batterie ou à l'hydrogène et à la pile à combustible. Sur les routes, 70 pour cent des voitures et 65 pour cent des camions devraient alors encore rouler à l'essence ou au diesel.

"Il faudra donc encore un certain temps avant que nous voyions des véhicules majoritairement électriques dans le parc et qu'ils supplantent les véhicules à combustion dans l'espace public", a déclaré Philipp Rose, expert du secteur chez PwC-Strategy&. Mais comme les véhicules plus anciens roulent moins que les nouveaux, les émissions de CO2 directement sur la route devraient diminuer de moitié d'ici 2040./rol/DP/zb