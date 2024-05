(mis à jour en continu après l'adoption de la réforme)

BRUXELLES (dpa-AFX) - Les consommateurs de l'Union européenne devraient à l'avenir être mieux protégés contre les prix exorbitants de l'électricité. Le Conseil des ministres a adopté mardi à Bruxelles les plans de la réforme du marché européen de l'électricité, comme l'a fait savoir la présidence belge de l'UE. Outre des prix plus stables, les nouveautés doivent également permettre d'accélérer le développement des énergies renouvelables.

La ministre belge de l'Énergie, Tinne Van der Straeten, a qualifié cette journée de "jalon de l'UE" sur la voie d'un avenir sans carbone et plus vert. "En adoptant la réforme du marché de l'électricité, nous renforçons les consommateurs, nous garantissons la sécurité de l'approvisionnement et nous ouvrons la voie à un marché de l'énergie plus stable, prévisible et durable".

Les principales questions et réponses :

Pourquoi le marché de l'électricité est-il réformé dans l'UE ?

En raison de la hausse extrême des prix de l'électricité en 2022, des appels à une réforme du marché européen de l'électricité ont été lancés. La raison de ces prix élevés était entre autres l'explosion des prix du gaz en raison de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. Le fait que près de la moitié des centrales nucléaires françaises aient été temporairement hors service pour cause de défauts ou de maintenance a également eu un impact.

A la fin de l'année dernière, les Etats membres de l'UE s'étaient mis d'accord avec le Parlement européen sur les nouveautés, sur la base d'une proposition de loi de la Commission européenne. La réforme vise à rendre le marché de l'électricité "plus stable, plus abordable et plus durable", a déclaré le Parlement européen après l'accord de décembre.

Comment fonctionne le marché de l'électricité dans l'UE ?

Le marché de l'électricité de l'UE fonctionne selon le principe dit du "merit order", et la réforme n'y change rien. Ce principe désigne l'ordre d'intervention des centrales électriques sur la bourse de l'électricité. Les centrales électriques qui peuvent produire de l'électricité à bas prix sont sollicitées en premier pour couvrir la demande. Il s'agit par exemple des éoliennes. Mais au final, le prix est déterminé par la centrale la plus récente, donc la plus chère - souvent des centrales à gaz.

Qu'en est-il des consommateurs et des consommatrices ?

Les consommateurs auront à l'avenir droit à la fois à des contrats à prix fixes et à des contrats à prix dynamiques. Les consommateurs pourraient ainsi opter à la fois pour des prix sûrs et à long terme et pour des contrats à prix variables s'ils souhaitent profiter des fluctuations de prix - par exemple pour utiliser l'électricité lorsqu'elle est moins chère pour recharger les voitures électriques ou pour les pompes à chaleur.

En outre, les consommateurs doivent recevoir des informations importantes sur les options auxquelles ils souscrivent. En outre, les fournisseurs ne doivent pas être autorisés à modifier unilatéralement les conditions contractuelles. "L'objectif est de garantir que tous les consommateurs, y compris les petites entreprises, bénéficient de prix stables, abordables et à long terme, et d'atténuer l'impact des chocs tarifaires brutaux", a déclaré le Parlement en décembre.

Les pays doivent également interdire aux fournisseurs de couper l'électricité aux clients vulnérables, même en cas de litige entre fournisseurs et clients. En cas de crise des prix de l'électricité, qui peut être déclarée par les pays de l'UE sous certaines conditions, les prix de l'électricité pour les clients vulnérables et défavorisés doivent pouvoir être réduits davantage.

Comment les énergies renouvelables seront-elles développées ?

Au cœur de la réforme se trouvent de nouveaux contrats à long terme entre les gouvernements et les producteurs d'électricité, appelés contrats pour la différence (CfD). Avec ces contrats de différence, les États garantissent aux producteurs d'électricité un prix minimum pour l'électricité lorsqu'ils réalisent de nouveaux investissements. Cela doit s'appliquer aux investissements dans les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire, ainsi que dans le nucléaire.

Si le prix du marché tombe en dessous du prix convenu, l'État intervient et compense la différence. Si le prix est plus élevé, l'excédent revient à l'État. L'objectif est de créer des incitations à la production nationale d'électricité propre.

Quelle est la suite ?

La réforme du marché de l'électricité qui vient d'être adoptée doit encore être publiée au Journal officiel de l'UE et entrera en vigueur 20 jours plus tard. Elle sera alors directement applicable dans tous les États membres. Pour certaines dispositions, comme la protection des consommateurs, les pays ont six mois pour les transposer dans leur droit national.