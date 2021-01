EOS IMAGING : ANNONCE DES REVENUS 2020 EN HAUSSE DE +19%

400e système EOS imaging installé en décembre

Nette accélération des commandes d'équipements au cours du quatrième trimestre 2020

Amélioration continue de la position de trésorerie à 9,7 millions d'euros

EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI) (Paris:EOSI), pionnier des solutions d’imagerie 2D / 3D et de données pour l’orthopédie, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel consolidé non audité pour l’exercice clos au 31 décembre 2020.

23,8 M€ de chiffre d’affaires (+19%) générés au cours de l’année 2020 10,9 M€ de ventes d’équipements contre 8,5 M€ en 2019 1 , 34 systèmes livrés en 2020, dont 15 au T4 2020 12,9 M€ de revenus récurrents , en croissance de +11% par rapport à 2019, grâce à la croissance des activités de maintenance et malgré l’impact de la pandémie sur les revenus de consommables et services orthopédiques

18,3 M€ de commandes d'équipements enregistrées en 2020 (24,0 M€ en 2019) dont 8,1 M€ au T4 2020, vs. 5,4 M€ au T4 2019

Progression du carnet de commandes d'équipements pour atteindre 17,4 M€ au 31 décembre 2020 contre 14,5 M€ au 31 décembre 2019

Amélioration de la position de trésorerie à 9,7 M€ au 31 décembre 2020 contre 8,2 M€ au 31 décembre 2020

contre 8,2 M€ au 31 décembre 2020 Succès de la première année complète de commercialisation d’EOSedge™ qui a représenté 85% des commandes de 2020 dans les pays où il est commercialisé

Franchissement d’étapes importantes en décembre 2020 : 400 ème installation mondiale et 150 ème installation en Amérique du Nord

Conclusion d’un nouvel accord entre Alphatec Holdings et EOS imaging le 16 décembre 20202 pour l'acquisition d'EOS imaging

Mike Lobinsky, Directeur Général d’EOS imaging, commente : “La Société a enregistré un net rebond des commandes d'équipements au second semestre, grâce à la forte adoption du système EOSedge, qui représente 85% des commandes dans les pays où il est commercialisé. Je me réjouis de la manière dont nos équipes ont géré la situation exceptionnelle liée à la pandémie afin de continuer à servir l’ensemble de nos clients, tout en préservant efficacement notre trésorerie. Enfin, nous avons clôturé l'année par un nouvel accord avec Alphatec holdings pour l'acquisition d'EOS imaging. La combinaison de nos deux entreprises et de nos gammes de produits complémentaires permettra d'apporter de nombreux avantages à nos sociétés, nos clients et nos patients”.

Commandes : poursuite de la dynamique au T4 2020 malgré le contexte de pandémie

Après le rebond enregistré au T3, EOS imaging a poursuivi cette dynamique avec 18 commandes d'équipements prises au quatrième 2020, pour un total de 8,1 millions d'euros, contre 12 commandes au T4 2019.

Au cours de l'année écoulée, EOS imaging a enregistré 40 commandes d'équipement, représentant une valeur totale de 18,3 millions d'euros contre 56 commandes d'équipement en 2019. Les incertitudes liées au Covid-19 ont eu un impact sur les commandes du premier semestre 2020, les investissements des clients ayant été suspendus pendant la première moitié de l'année.

Les commandes 2020 ont notamment été alimentées par le lancement réussi d'EOSedge en décembre 2019, puisque 20 des 40 systèmes commandés étaient des EOSedge. La nouvelle plateforme innovante a représenté 85% des commandes dans les pays où elle est commercialisée. Les commandes d'EOSedge ont été reçues de la part de nouveaux clients ainsi que de clients existants qui possédaient des systèmes EOS de première génération et qui ont ajouté EOSedge à leur offre d'imagerie.

La croissance de la base installée assure une plus grande couverture et de futurs revenus récurrents (contrats de service, solutions orthopédiques avancées).

La région Europe, Moyen-Orient et Afrique continue de faire preuve de dynamisme avec 8 commandes au T4 pour un total de 12 sur l’année.

EOSedge a reçu un excellent accueil avec 14 commandes reçues dans 7 pays différents depuis son introduction en décembre 2019. De plus, en 2020, la Société a pénétré de nouveaux marchés de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (Suède, Pologne, Roumanie et Algérie) et a continué d’être sélectionnée par des hôpitaux de renommée mondiale comme "Guy's and St Thomas'" à Londres (UK), l’"Hôpital Kremlin Bicêtre" à Paris (F) ou "Erasmus Medical Center" à Rotterdam (NL);

En Amérique du Nord, la Société a enregistré 4 commandes au T4 et 10 commandes sur 2020.

Les commandes en provenance d’hôpitaux, de grands centres pédiatriques et de groupes privés ont continué de progresser. EOS imaging a également pénétré le secteur hospitalier public avec sa première commande dans un centre militaire. En 2020, 90% des commandes réalisées en Amérique du Nord étaient pour EOSedge, confirmant son adoption comme nouveau standard de soins;

Les commandes en provenance d’hôpitaux, de grands centres pédiatriques et de groupes privés ont continué de progresser. EOS imaging a également pénétré le secteur hospitalier public avec sa première commande dans un centre militaire. En 2020, 90% des commandes réalisées en Amérique du Nord étaient pour EOSedge, confirmant son adoption comme nouveau standard de soins; En Asie-Pacifique, la Société poursuit sa forte dynamique, ce qui s'est traduit par 18 commandes en 2020 (dont 10 en Chine) et 6 commandes au cours du quatrième trimestre. En outre, EOS imaging a reçu des commandes du Samsung Medical Center, un centre privé de soins de santé de premier plan à Séoul, en Corée du Sud; EOS imaging a également enregistré une commande de la part de l'hôpital universitaire Juntendo à Tokyo au Japon.

Le carnet de commandes s’élevait à 17,4 M€ à fin décembre 2020, composé de 38 systèmes, contre 14,5 M€ (32 systèmes) à fin décembre 2019.

Revenus : 15 systèmes vendus au T4 2020, une croissance totale des ventes 2020 de +19% à 23,8 M€ Le chiffre d’affaires du T4 2020 atteint 7,7 3 M€ contre 7,8 M€ au T4 2019, en ligne avec l'année précédente à taux constant. Il se compose de : 4,4 M€ de ventes d'équipements résultant de : 6,6 M€ liés à la livraison de 15 systèmes, contre 5,3 M€ au T4 2019 où 13 systèmes ont été livrés. - 2,2 M€ de reprise d’équipements. 3,2 M€ de revenus récurrents résultant : 3,1 M€ de revenus de maintenance sur la base installée, -7% par rapport au T4 2019 qui avait bénéficié d'un rattrapage de facturation exceptionnel; 0,2 M€ de revenus de consommables et services orthopédiques, en baisse par rapport à l'année dernière, en raison de la diminution temporaire des chirurgies non urgentes pendant la pandémie. Les revenus 2020 s’élèvent à 23,8 M€ 4,5 , +19% comparé à 2019. Les ventes d'équipements se sont élevées à 10,9 M€, dont 15,2 M€ provenant des ventes de 34 systèmes -4,3 M€ de reprise d’équipements. Les revenus récurrents atteignent 12,9 M€, soit une hausse de +11% par rapport à l'année dernière, grâce à une augmentation de 16% des revenus de maintenance à taux constant.



Position de trésorerie de 9,7 M€ au 31 décembre 2020

À fin décembre 2020, la position de trésorerie d'EOS Imaging s'élevait à 9,7 millions d'euros, contre 8,2 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Prises de commandes et chiffre d’affaires du T4 2020 et de 2020 par ligne de produits

Commandes d’équipements Non audité / Y inclus effets de change /

En M€ - Au 31 décembre T4 2020 T4 2019 2020 2019 Prises de commandes reçues (période) 8,10 5,40 18,33 24,04 Carnet de commandes (fin de période) 17,42 14,45 17,42 14,45

Chiffre d’affaires Non audité / Y inclus effets de change /

En M€ - Au 31 décembre T4 2020 T4 2019 Variation Variation à taux constant 2020 2019 Variation Variation à taux constant Equipements 4,44 4,17 +6,6% +7,4% 10,91 8,45 +29,1% +29,5% Maintenance 3,06 3,30 -7,2% -4,1% 12,04 10,45 +15,2% +16,3% Consommables et services associés 0,16 0,35 -54,4% -53,7% 0,87 1,19 -26,4% -26,1% Chiffre d’affaires total 7,66 7,82 -2,0% -0,2% 23,83 20,09 +18,6% +19,3%

Chiffre d’affaires du T4 2020 et de 2020 par régions

Chiffre d’affaires Non audité / Y inclus effets de change /

En M€ - Au 31 décembre T4 2020 T4 2019 Variation Variation à taux constant 2020 2019 Variation Variation à taux constant Europe Moyen-Orient 4,55 3,32 +37,3% +37,3% 11,02 9,91 +11,2% +11,2% Asie Pacifique 1,96 2,54 -22,8% -22,8% 5,32 3,83 +39,0% +39,0% Amérique du Nord 1,12 1,93 -41,8% -34,6% 7,43 6,32 +17,7% +20,0% Amérique Latine 0,02 0,03 -18,1% -18,1% 0,05 0,03 +77,2% +77,2% Chiffre d’affaires total 7,66 7,82 -2,0% -0,2% 23,83 20,09 +18,6% +19,3%

Chiffre d’affaires trimestriel par ligne de produits

Non audité/ y compris l'impact du change / En M€ 2020 2019 Au 31 Décembre T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Équipements 0,72 2,84 2,90 4,44 0,06 0,72 3,51 4,17 Evolution vs n-1 1209% 297% -17% 6,6% Evolution vs n-1 @ taux constant 1208% 292% -16% 7,4% En % du CA total 19% 47% 46% 58% Contrats de maintenance 2,72 3,04 3,22 3,06 2,21 2,45 2,50 3,30 Evolution vs n-1 23% 24% 29% -7% Evolution vs n-1 @ taux constant 21% 23% 32% -4,1% En % du CA total 72% 50% 51% 40% Consommables et services 0,33 0,14 0,24 0,16 0,32 0,26 0,26 0,35 Evolution vs n-1 4% -46% -5% -54% Evolution vs n-1 @ taux constant 3% -46% -4% -54,7% En % du CA total 9% 2% 4% 2% Chiffre d’affaires total 3,77 6,02 6,37 7,66 2,58 3,42 6,27 7,82 Evolution vs n-1 46% 76% 2% -2% Evolution vs n-1 @ taux constant 44% 74% 3%

A PROPOS D’EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d’imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l’imagerie à l’évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 400 installations de systèmes dans plus de 40 pays, générant plus d’un million d’examens de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 160 personnes. Pour plus d’informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d’Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

1 Afin de mieux répondre aux attentes de ses clients et permettre la réduction de son besoin en fond de roulement, EOS imaging a procédé à un changement de son cycle commercial début 2019, en organisant la livraison de ses équipements au démarrage de la phase d’installation, et non plus à la réception de la commande. Par conséquent : (i) les nouvelles commandes reçues viennent progressivement constituer un carnet de commandes, (ii) le chiffre d’affaires est enregistré au rythme des livraisons des équipements, la livraison intervenant en moyenne 3 à 15 mois après la commande. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2019, et plus particulièrement celui du S1 2019, a ainsi été impacté par cette phase de transition. Cette évolution entraîne une amélioration de la gestion de la production et de la logistique et contribue à réduire le besoin en fond de roulement.

2 Cf. le communiqué de presse publié le 17 décembre 2020

3 Effets de change : impact négatif de 0,14 M€

4 La composante financière des revenus 2020, selon les normes IFRS, n’a pas encore été retraitée du revenu des ventes vers les revenues et charges financières. Pour l’exercice 2019, ce retraitement correspond à un revenu financier net d’un montant de 163 K€ qui a diminué d’autant les revenus des ventes.

5 Effets de change : impact négatif de 0,15 M€

