EOS IMAGING : ANNONCE DES REVENUS EN PROGRESSION DE +32% SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE 2020

Bonne reprise des commandes d'équipements au troisième trimestre 2020

Solide position de trésorerie à 10,2 M€

Regulatory News:

EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI) (Paris:EOSI), pionnier des solutions d’imagerie 2D / 3D et de données pour l’orthopédie, annonce son chiffre d’affaires consolidé non audité pour le 3ème trimestre 2020 clos au 30 septembre 2020.

FAITS MARQUANTS DU TROISIEME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS DE L’ANNEE 2020

16,2 M€ de chiffre d’affaires (+32%) générés au cours des 9 premiers mois de 2020 6,5 M€ de ventes d’équipements contre4,3 M€ au cours des neuf premiers mois de 2019 1

19 systèmes livrés au cours des 9 premiers mois de 2020, dont 7 au T3 2020 9,7 M€ de revenus récurrents , en croissance de +21% par rapport à 2019, grâce à la croissance continue des activités de maintenance (+26%), offrant une résilience accrue au business model



6,4 M€ de chiffre d’affaires générés au T3 2020 (+3,3% vs. T3 2019 hors effets de change)2

5,4 M€ de commandes d’équipements enregistrées au T3 2020, contre 5,8 M€ au T3 2019, proche des niveaux historiques

Progression du carnet de commandes d'équipements au T3 2020 : 16,1 M€ au 30 septembre 2020 contre 13,7 M€ au 30 juin 2020

Amélioration continue de la position de trésorerie à 10,2 M€ au 30 septembre 2020 contre 9,9 M€ au 30 juin 2020

Confirmation de l'intérêt des clients pour EOSedge™ représentant 85% des commandes des 9 premiers mois de 2020 dans les pays où il est commercialisé

Mike Lobinsky, Directeur Général d’EOS imaging, commente : « Les équipes d’EOS imaging se sont mobilisées auprès de nos clients pour reprendre les installations à un rythme soutenu depuis la fin du confinement. De plus, nos commandes d'équipements ont connu un rebond significatif au troisième trimestre, notamment grâce à l’adoption rapide de notre nouveau système EOSedge qui représente 85% des commandes dans les pays où il est commercialisé. Par ailleurs notre position de trésorerie s’est encore renforcée. Ainsi, nous sommes convaincus que la Société est désormais bien positionnée pour poursuivre sa croissance au cours des prochains trimestres. »

Rebond des commandes d'équipements au T3 2020, proche du niveau des années précédentes

Au cours du troisième trimestre 2020, EOS imaging a enregistré 12 commandes d'équipements, dont 5 EOSedge, pour un total de 5,4 M€, contre 14 commandes au troisième trimestre 2019 et 4 commandes au cours du deuxième trimestre 2020. Ce rebond par rapport au premier semestre 2020 est lié à la reprise des investissements des hôpitaux après un premier semestre impacté par le Covid-19.

La région EMEA retrouve son dynamisme avec plusieurs récents succès : L’adoption d’EOSedge s’est poursuivie sur le marché allemand avec la commande réalisée par le meilleur hôpital public 3 du pays, qui fait suite à l'installation du premier EOSedge dans l’hôpital privé Asklepios, situé à Hambourg ; Une nouvelle commande EOSedge a été enregistrée en France auprès d’un grand Centre Hospitalier Universitaire (CHU) ; La Roumanie a commandé son premier EOS pour un hôpital pédiatrique de Bucarest.

Aux États-Unis, les commandes ont repris à la fois dans les hôpitaux et cliniques orthopédiques privées. L'intérêt porté à EOSedge s'est accéléré au troisième trimestre ce qui contribue fortement à l'amélioration du prix de vente moyen.

En Asie Pacifique, le troisième trimestre 2020 a été particulièrement soutenu avec 6 commandes de systèmes contre 5 l'année passée et une croissance continue en Chine et en Corée.

Au cours des neuf premiers mois de cette année, EOS imaging a enregistré un total de 22 commandes d'équipements pour une valeur totale de 10,3 M€ contre 44 commandes en 2019, pour une valeur totale de 18,6 M€. Ce repli est une conséquence directe de la pandémie du COVID-19, dont l’impact a principalement été ressenti au cours du premier semestre 2020.

Le prix de vente moyen continue d'augmenter grâce à la nouvelle plateforme EOSedge.

Le carnet de commandes s'élevait à 16,1 M€ au 30 septembre 2020, contre 13,7 M€ au 30 juin 2020, les commandes reçues excédant les livraisons.

Chiffre d'affaires du T3 2020 en progression de +3,3% par rapport au T3 2019 (hors effets de change)

Le chiffre d'affaires du T3 2020 s’établit à 6,4 M€4, soit une croissance de +3.3%2 hors effets de change, et se compose de :

2,9 M€ de ventes d'équipements résultant de la livraison de 7 systèmes, contre 3,5 M€ au troisième trimestre 2019, où 9 systèmes avaient été livrés. Après un arrêt pendant le confinement, les installations ont bien repris lors du troisième trimestre.

3,5 M€ de revenus récurrents, soit une progression de +26%, résultant de : 3,2 M€ (+29%) de revenus de maintenance qui bénéficient de l'expansion continue de la base installée. Ces revenus n'ont pas été affectés par la pandémie car ils proviennent de contrats annuels ; 0,2 M€ provenant des revenus de consommables et services orthopédiques, en ligne avec les revenus de l'année dernière, les chirurgies non urgentes ayant repris au T3.



Les revenus totaux des 9 premiers mois de 2020 se sont élevés à 16,2 M€ (+32 %). Les ventes d'équipements se sont élevées à 6,5 M€ (+51%), résultant de la facturation de 19 systèmes contre 11 systèmes au cours des neuf premiers mois de 2019. Les revenus récurrents ont atteint 9,7 M€, soit une hausse de +21% par rapport à l'année dernière.

Confirmation de l'intérêt pour EOSedge™ et première installation en Australie

Les neuf premiers mois de l’année 2020 ont confirmé l'intérêt des clients pour le nouveau système, puisque 11 des 22 équipements commandés étaient des EOSedge. Depuis le début de l'année, la nouvelle plateforme innovante d'imagerie d’EOS a représenté 85% des commandes dans les pays où elle est commercialisée.

EOSedge a également été installé pour la première fois dans la région Asie Pacifique à l'Hôpital Universitaire de Macquarie, un hôpital de référence en Australie.

Depuis son lancement en décembre 2019, les retours d’expérience de la communauté médicale sur EOSedge sont unanimement positifs, laissant présager de solides perspectives de développement.

Position de trésorerie de 10,2 M€ au 30 septembre 2020

À fin septembre 2020, la position de trésorerie d'EOS imaging s'élevait à 10,2 millions d'euros, contre 9,9 millions d'euros au 30 juin 2020. Comme indiqué lors de la publication des résultats semestriels, l'augmentation de la trésorerie est due aux revenus de maintenance, aux installations d'équipements, aux mesures gouvernementales de soutien à l'emploi, à la réduction continue du besoin en fonds de roulement et aux mesures de réduction des coûts mises en œuvre par le management d'EOS.

COVID-19 : mise à jour et perspectives

Comme pour de nombreuses entreprises, la pandémie du COVID-19 a impacté EOS imaging en 2020.

L'équipe de management d'EOS a surveillé l’évolution de la situation et a pris les décisions adaptées pour assurer la sécurité de ses employés et de ses clients tout en continuant à répondre aux besoins des hôpitaux et des professionnels de santé.

La Société a bénéficié des plans du gouvernement destinés à apporter un soutien pendant la pandémie.

EOS imaging a mis en œuvre un plan de réduction des coûts, que la Société entend poursuivre, en réduisant efficacement les dépenses et contribuant ainsi à améliorer sa rentabilité.

Pendant la période de confinement, les équipes Marketing et Vente d'EOS ont utilisé les technologies digitales pour mobiliser leurs clients et leurs prospects. L'équipe de vente a maintenant accès à ses clients, et les congrès ont repris sous forme virtuelle. Par conséquent, les équipes retrouvent leur capacité à générer des opportunités commerciales et à alimenter le portefeuille de ventes en s’appuyant pleinement sur le potentiel différentiant que représente EOSedge.

Prises de commandes et chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 et 9 mois 2020 par ligne de produits

Commandes d’équipements Non audité / Y inclus effets de change / millions d’euros Au 30 septembre T3 2020 T3 2019 9M 2020 9M 2019 Prises de commandes reçues (période) 5,37 5,82 10,28 18,64 Carnet de commandes (fin de période) 16,11 14,36 16,11 14,36

Chiffre d’affaires Non audité / Y inclus effets de change4 / millions d’euros Au 30 septembre T3 2020 T3 2019 9M 2020 9M 2019 Equipements 2,90 3,51 6,47 4,28 Maintenance 3,22 2,50 8,98 7,16 Consommables et services associés 0,24 0,26 0,71 0,83 Chiffre d’affaires total 6,37 6,27 16,16 12,27

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 par régions

Chiffre d’affaires Non audité / Y inclus effets de change4 / millions d’euros Au 30 septembre T3 2020 T3 2019 9M 2020 9M 2019 Europe Moyen-Orient 2,72 3,68 6,47 6,60 Asie Pacifique 1,60 0,93 3,36 1,29 Amérique du Nord 2,04 1,65 6,31 4,39 Amérique Latine 0,01 0,00 0,03 0,00 Chiffre d’affaires total 6,37 6,27 16,16 12,27

A PROPOS D’EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d’imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l’imagerie à l’évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 350 installations de systèmes dans plus de 40 pays, générant plus d’un million d’examens de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 165 personnes. Pour plus d’informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d’Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

1 Afin de mieux répondre aux attentes de ses clients et permettre la réduction de son besoin en fond de roulement, EOS imaging a procédé à un changement de son cycle commercial début 2019, en organisant la livraison de ses équipements au démarrage de la phase d’installation, et non plus à la réception de la commande. Par conséquent : (i) les nouvelles commandes reçues viennent progressivement constituer un carnet de commandes, (ii) le chiffre d’affaires est enregistré au rythme des livraisons des équipements, la livraison intervenant en moyenne 3 à 15 mois après la commande. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2019, et plus particulièrement celui du S1 2019, a ainsi été impacté par cette phase de transition. Cette évolution entraîne une amélioration de la gestion de la production et de la logistique et contribue à réduire le besoin en fond de roulement.

2 +1,6% y inclus effets de change

3 Pour la catégorie des 150-300 lits, source : institut F.A.Z

4 Effets de change : -0,10 M€ au Q3 2020 et +0,00 M€ sur les 9 premiers mois de l’exercice 2020

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201014005800/fr/