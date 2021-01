EOS IMAGING : activité en hausse de 19% en 2020

EOS Imaging a réalisé au quatrième trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 7,7 millions d'euros, en repli de 2,2%. Il est stable à taux constant. Sur l'année, le chiffre d'affaires atteint 23,8 millions, en hausse de 18,6% (+19,3% à taux constant). Les ventes d'équipements se sont élevées à 10,9 millions, dont 15,2 millions provenant des ventes de 34 systèmes. Les revenus récurrents atteignent 12,9 millions, soit une hausse de 11% grâce à une augmentation de 16% des revenus de maintenance à taux constant.



À fin décembre 2020, la position de trésorerie d'EOS Imaging s'élevait à 9,7 millions d'euros, contre 8,2 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Mike Lobinsky, directeur Général d'EOS imaging, commente : "La société a enregistré un net rebond des commandes d'équipements au second semestre, grâce à la forte adoption du système EOSedge, qui représente 85% des commandes dans les pays où il est commercialisé".



"Enfin, nous avons clôturé l'année par un nouvel accord avec Alphatec holdings pour l'acquisition d'EOS imaging. La combinaison de nos deux entreprises et de nos gammes de produits complémentaires permettra d'apporter de nombreux avantages à nos sociétés, nos clients et nos patients", a complété le dirigeant.