EOS IMAGING : favorable à l'offre de rachat d'Alphatec

Le conseil d'administration d'EOS imaging a rendu un avis motivé favorable sur le projet d'offre publique d'achat par Alphatec Holdings. Le prix offert de 2,45 euros par action extériorise une prime de 40,8% sur la base du dernier cours de clôture de l'action EOS avant l'annonce de l'offre, le 16 décembre 2020 (dernier jour de négociation avant l'annonce de l'offre), et de 42,4%, 55,1% et 61,2% sur le cours moyen pondéré par le volume de l'action EOS sur respectivement les vingt, soixante et cent-vingt derniers jours précédant l'annonce de l'offre.



Dans le cadre de l'offre, EOS a communiqué ses prévisions d'atterrissage pour l'exercice 2020. Ainsi, au titre de l'exercice 2020, les pertes nettes ont été estimées à 10,9 millions d'euros et le montant de la dette financière nette au 31 décembre 2020 à 16,3 millions d'euros.