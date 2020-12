EOS Imaging : Goldman Sachs passe sous les 5%

The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 23 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'EOS Imaging et détenir indirectement 4,71% du capital et des droits de vote de cette société d'imagerie médicale.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions EOS Imaging hors marché. À cette occasion, la société Goldman Sachs International a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.



