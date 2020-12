EOS imaging ANNONCE SON AGENDA FINANCIER 2021

Paris, 22 décembre, 2020 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, annonce son calendrier financier pour l'exercice 2021.

Événement Date* Chiffre d'affaires 2020 11 janvier 2021 (avant ouverture) Résultats annuels 2020 et chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 20 avril 2021 Assemblée Générale Ordinaire 17 juin 2021 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 21 juillet 2021 Résultats semestriels 2021 23 septembre 2021 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 14 octobre 2021

* Sous réserve de modification. Les communiqués sont publiés après clôture du marché.

Toutes les informations sur EOS imaging, tels que les rapports financiers ou les présentations, sont disponibles sur le site Internet de la Société dans la rubrique « Investisseurs ».

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d'imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l'imagerie à l'évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 380 installations de systèmes dans plus de 40 pays, générant plus d'un million d'examens de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 165 personnes. Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI