EOS imaging : Première installation EOSedge™ en Australie

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), leader de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, annonce la première installation de sa nouvelle plateforme EOSedge™ en Australie, à l’hôpital universitaire Macquarie. L’Australie compte 23 installations du système EOS, la société réalise à présent la première installation de son nouveau système EOSedge dans ce pays.

Ouvert en 2010 et rattaché à une des plus prestigieuses universités du pays, l’hôpital universitaire Macquarie propose une nouvelle approche des soins de santé en Australie. Jouissant d’une excellente réputation mondiale dans le domaine de l’enseignement et de la recherche, cet établissement est également reconnu pour l’excellence des soins délivrés aux patients.

« La sécurité et le confort de nos patients sont au cœur de tout ce que nous entreprenons. Nous privilégions les meilleurs équipements et les technologies les plus avancées pour aider nos soignants à établir les traitements les plus pertinents. Notre stratégie consiste ainsi à prodiguer des soins d’exception à toutes les étapes du parcours du patient, tels que le diagnostic, le choix du traitement et le suivi : l’adoption d’EOSedge s’inscrit dans cette démarche », explique Walter Kmet, Directeur Général de l’hôpital.

Conformément à l'engagement d'EOS imaging en faveur d'une imagerie de haute précision, le système EOSedge permet des examens bi-plan basse dose du corps entier ou localisés : il fournit des images sans agrandissement et des mesures anatomiques précises, en position fonctionnelle, pour améliorer la prise en charge des patients. Équipé d’un détecteur haute résolution par comptage de photons, EOSedgeTM est le premier système de radiologie conventionnelle à offrir cette technologie. Grâce à son design ouvert, qui intègre une plateforme élargie et motorisée, EOSedge offre des champs d'examen plus larges, tout en facilitant le positionnement du patient pour un examen plus confortable.

Mike Lobinsky, Directeur Général d’EOS imaging, commente : « EOS continue à nouer des partenariats avec des hôpitaux prestigieux. Nous sommes fiers d’avoir été choisis par l’hôpital universitaire Macquarie. Cette première installation en Australie révèle la vitesse et l'ampleur de notre développement commercial mondial. Après l’Europe et l’Amérique du Nord, l’Australie marque le début de l'expansion d'EOSedge dans la zone Asie-Pacifique ».

A PROPOS D’EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d’imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients, à chaque étape du parcours de soin, allant de l’imagerie à l’évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale.

EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 350 installations de systèmes dans plus de 40 pays, générant plus d’un million d’examens de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 165 personnes.

Pour plus d’informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d’Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

https://www.businesswire.com/news/home/20201012005727/fr/