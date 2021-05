EOS imaging : annonce l'évolution de la composition du conseil d'administration et la convocation de l'assemblée générale annuelle

Société »), leader de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, annonce que son Conseil d'administration s'est réuni ce jour pour prendre acte du changement de contrôle de la Société intervenu à la suite de la première offre publique d'achat initiée par Alphatec Holdings, Inc. (Nasdaq : ATEC) (« ATEC »), à l'issue de laquelle ATEC détient 89,1% des actions et des droits de vote de la Société

Le Conseil d'administration a par ailleurs décidé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires de EOS imaging le 29 juin 2021 à 16h. Cette assemblée se tiendra à huis clos, hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y participer, conformément à la règlementation spécifique liée à la lutte contre la propagation de l'épidémie de la Covid-19. En effet, cette épidémie et les mesures administratives actuelles interdisant ou limitant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique des actionnaires et des autres personnes participant habituellement à l'assemblée.

La documentation relative à cette assemblée sera publiée prochainement conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Présentation des nouveaux administrateurs

Pat MILES

Pat Miles occupe le poste de président-directeur général d'Alphatec Holdings et d'Alphatec Spine, Inc. depuis octobre 2017. Pat Miles a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie orthopédique et a plus récemment occupé, de septembre 2016 à septembre 2017, le poste de vice-président de NuVasive. Pat Miles a été membre du conseil d'administration de NuVasive, Inc. D'août 2016 à septembre 2017. Auparavant, Pat Miles occupait le poste de président et de directeur des opérations de NuVasive de février 2015 à septembre 2016. Il était précédemment président des produits et services mondiaux de NuVasive d'octobre 2011 à janvier 2015, président Amérique de janvier 2010 à septembre 2011, vice-président exécutif marketing et développement des produits de janvier 2007 à décembre 2009, vice-président senior marketing de décembre 2004 à janvier 2007, et vice-président marketing de janvier 2001 à décembre 2004. Avant d'occuper ces postes, il a été directeur marketing chez ORATEC Interventions, Inc. une société de dispositifs médicaux, et directeur marketing pour les systèmes mini-invasifs et les systèmes de colonne cervicale pour Medtronic Sofamor Danek, et a occupé plusieurs postes chez Smith & Nephew. Pat Miles est titulaire d'un B.S. en finances de l'université Mercer.

Eric DASSO

Eric Dasso occupe le poste de vice-président exécutif, technologies auxiliaires, d'Alphatec Spine Inc., depuis août 2019. Avant de rejoindre Alphatec Spine, Eric Dasso a occupé divers postes de direction en marketing et gestion globale des produits au sein de NuVasive, Inc. de 2001 à 2018. Il a plus récemment occupé le poste de vice-président de NuVasive, Global Implant Systems (de février 2015 à juin 2018), qui comprenait la responsabilité globale du développement des produits, de la commercialisation et du marketing de cette société pour sa franchise mondiale d'implants de 750 millions de dollars. Avant de diriger Global Implant Systems, Eric Dasso a supervisé le marketing et le développement du portefeuille thoracolombaire de NuVasive dans différentes fonctions à responsabilité croissante de février 2005 à février 2015, notamment en tant que chef de projet fixation thoracolombaire (février 2005 à juillet 2007), chef de projet senior, Thoracolumbar Fixation (juillet 2007 à septembre 2008), directeur du marketing, Thoracolumbar Fixation (septembre 2008 à juin 2010), directeur senior, Thoracolumbar (juin 2010 à janvier 2014) et vice-président,Thoracolumbar Posterior (janvier 2014 à février 2015). Avant de rejoindre Nuvasive, Eric Dasso a occupé divers postes chez Johnson and Johnson et Acxiom Inc. Eric Dasso est titulaire d'une licence en administration des affaires de l'université d'État polytechnique de Californie-San Luis Obispo.

Tyson MARSHALL

Tyson Marshall - a occupé le poste de vice-président et directeur juridique d'Alphatec Spine, Inc. depuis 2017. Avant de rejoindre Alphatec Spine, Tyson Marshall a été, de 2016 à 2017, directeur juridique et secrétaire

