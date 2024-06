Epack Durable Limited conçoit et fabrique des climatiseurs individuels complets, des tables de cuisson à induction, des mélangeurs-moulinets et des distributeurs d'eau. Elle fabrique des échangeurs de chaleur, des ventilateurs à flux croisés, des ventilateurs axiaux, des pièces de presse en tôle, des composants moulés par injection, des produits en cuivre, des PCBA, des moteurs universels et des bobines d'induction pour la consommation captive, ainsi que dans le cadre de son offre de produits à ses clients. Elle est engagée dans la fabrication de produits de consommation durables et opère principalement en Inde. Elle fournit des CAR complets, comprenant des climatiseurs de fenêtre, y compris des climatiseurs de fenêtre à inverseur, des unités intérieures et des unités extérieures avec des spécifications allant de 0,75 tonne à 2 tonnes, à travers une gamme de classements énergétiques et de types de réfrigérants. Elle fabrique également des climatiseurs split inverter. Elle fabrique également des composants de produits blancs pour des marques réputées. Ses installations de production sont situées à Dehradun, dans l'Uttarakhand, et à Bhiwadi, au Rajasthan.

Secteur Equipements et composants électriques