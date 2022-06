EPAM Systems, Inc. : Opinion positive de Wedbush

Données financières USD EUR CA 2022 4 785 M - 4 464 M Résultat net 2022 315 M - 294 M Tréso. nette 2022 1 700 M - 1 586 M PER 2022 62,7x Rendement 2022 - Capitalisation 18 994 M 18 994 M 17 721 M VE / CA 2022 3,61x VE / CA 2023 2,85x Nbr Employés 58 824 Flottant 96,8% Graphique EPAM SYSTEMS, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EPAM SYSTEMS, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Clôture 332,34 $ Objectif de cours Moyen 416,36 $ Ecart / Objectif Moyen 25,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Arkadiy Dobkin Chairman, President & Chief Executive Officer Jason Peterson Chief Financial Officer, Treasurer & SVP Sam Rehman Chief Information Security Officer & Senior VP Yuriy Goliyad Senior Vice President & Head-Global Operations Philip B. Storm Chief Compliance Officer & Senior Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) EPAM SYSTEMS, INC. -50.28% 18 994 ACCENTURE PLC -26.44% 193 156 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. -7.98% 162 044 AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. -10.50% 92 188 INFOSYS LIMITED -19.39% 82 152 VMWARE, INC. 13.90% 55 627