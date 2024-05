1 La variation à périmètre et taux de change constants est calculée en convertissant les chiffres 2023 aux taux de change moyen mensuel 2024 et en ajoutant (ou retranchant) aux chiffres 2023 les entrées (ou sortie) de périmètre.

EPC Groupe (Euronext - EXPL) affiche une activité consolidée (hors activité Additifs Diesel, arrêtée en 2023) en hausse de 2,1% pour atteindre 136,5 M€ (+1,9% à taux de change et périmètre constants), dans un contexte de hausse continue des volumes. Les activités poursuivies sont en progression, grâce notamment à l'activité Explosifs et Forage Minage qui profite de l'excellente performance de la zone Afrique Asie Pacifique, compensant une conjoncture moins porteuse ce trimestre sur la zone Europe Méditerranée Amériques. Le Groupe peut également capitaliser sur le dynamisme de l'activité Mine Urbaine (Déconstruction et Économie Circulaire).

Perspectives attractives sur des activités et zones dynamiques.

Évolution favorable du mix activité et géographique sur la rentabilité ;

Progression des produits des activités consolidées (+2,1% en données publiées et +1,9% en données comparables), hors activité arrêtée des Additifs Diesel ;

Europe Méditerranée et Amérique

Progression des Explosifs en Afrique Asie Pacifique et de la Mine Urbaine en Europe

Les activités Déconstruction et Économie Circulaire, désormais regroupées dans l'activité Mine Urbaine, ont progressé de +6,1% pour atteindre 27,0 M€. Ce secteur, présent uniquement en France, représente ainsi 20% du chiffre d'affaires du Groupe sur le trimestre, porté par le dynamisme de la Déconstruction qui progresse de +7% par rapport aux 3 premiers mois de 2023, grâce au bon niveau de prises de commandes, notamment dans le secteur industriel. Les chantiers de Retia, d'Arkema, mais aussi la poursuite du démantèlement des centrales thermiques chez EDF, ont permis de compenser une activité qui ralentit naturellement en Île-de-France en prévision des Jeux Olympiques de Paris 2024 cet été. L'Économie Circulaire progresse pour sa part de +3%.

La performance du Groupe est soutenue par l'activité historique Explosifs et Forage Minage qui contribue pour 107,5 M€ (+1,1%). L'activité de la division est portée par la montée en puissance de nombreux contrats de carrières, mines et infrastructures sur l'ensemble des zones adressées par le Groupe, compensant principalement la baisse des volumes dans la distribution en France.

Les produits des activités consolidées hors Additifs Diesel s'établissent à 136,5 M€ contre 133,7 M€ au premier trimestre 2023, soit une croissance de +2,1% (+1,9% à taux de change et périmètre constants). L'appréciation de Livre sterling face à l'euro a eu un impact positif sur le chiffre d'affaires du trimestre, partiellement compensé par une baisse de la couronne suédoise et du dollar canadien.

Au Moyen-Orient, MCS (en Arabie Saoudite) continue à croitre avec la réalisation de NEOM qui se poursuit et la bonne activité sur les mines du groupe Ma'aden.

Le Sénégal progresse quant à lui de +32% grâce à la conjonction de gains de parts de marché sur le secteur des carrières et la réalisation du chantier de Sambangalou avec Vinci. Le Gabon confirme son rétablissement avec une nouvelle croissance de 75% ce trimestre par rapport à 2023.

Le blocage du port de Conakry en Guinée à la suite d'un accident et l'instabilité au Burkina Faso ont compliqué l'activité de ces deux pays qui ont vu leur activité baisser d'environ 20% par rapport à 2023.

La Côte d'Ivoire profite de la montée en puissance du contrat Tietto Minerals et d'une activité forte dans les mines d'or qui permet au chiffre d'affaires de croitre de plus de 13%.

Enfin au Canada, l'activité est très bien orientée sur le secteur minier. En parallèle l'activité est traditionnellement plus réduite au premier trimestre du fait de la fermeture saisonnière des carrières. Des essais sont en cours sur une importante mine d'or en Ontario qui pourrait permettre de booster les volumes dans les mois à venir.

En Europe du Nord (Suède, Royaume-Uni, Irlande), la conjoncture est peu porteuse ce trimestre avec des conditions climatiques particulièrement difficiles. Les volumes stagnent et les prix s'inscrivent en baisse, du fait de la baisse des prix d'achat de matière première. Les marges sont néanmoins préservées.

La reprise se confirme en revanche en Italie et en Espagne 2 qui progressent de plus de 15% dans un contexte de forte activité dans le secteur des infrastructures.

Principaux évènements du premier trimestre : acquisitions stratégiques et valorisation de la démarche ESG

Acquisition de Vibraquipo et Vibratesting

Le Groupe EPC a signé le 9 janvier 2024 le contrat d'acquisition de 100% des titres des sociétés Vibraquipo, spécialisée dans la conception et la vente d'instruments de mesure pour les mines et carrières et Vibratesting, spécialisée dans le calibrage de ces instruments de mesure. Les sociétés réalisent un chiffre d'affaires cumulé d'environ un million d'euros avec une solide rentabilité opérationnelle.

Elles disposent d'un parc installé important et proposent à la vente des équipements aux meilleurs standards du marché. Vibraquipo, basé en Espagne, est un acteur reconnu au niveau international avec des ventes sur les 5 continents.

Pour accompagner la vente et le développement de ces nouvelles filiales, le groupe EPC a signé un accord pluriannuel de collaboration exclusive avec le fondateur et cédant de Vibraquipo et Vibratesting. C'est une reconnaissance de la contribution essentielle d'Ivan del Castillo au développement passé des sociétés qu'il a créé. Cela traduit aussi la volonté d'EPC de poursuivre leur développement, en synergie avec les activités du Groupe, tout en continuant à apporter un haut niveau de service aux clients historiques de Vibraquipo.

Cette acquisition vient en support au développement des activités de service. Elle permet aussi, grâce aux données collectées, de renforcer la transformation digitale du groupe EPC et l'essor de son activité logicielle.

Acquisition de Blastcon Australia

EPC a acquis 65% des titres de la société Blastcon Australia Pty basée dans le Queensland en Australie, quatrième pays minier au monde (après la Chine, les États-Unis et la Russie) avec plus de 350 sites miniers en activité dans le pays. Après l'acquisition d'EPC Chile en 2022 et la prise de contrôle à 100% d'EPC Andina au Pérou en 2023, le groupe EPC poursuit son développement international dans le service à haute valeur ajoutée au secteur minier.

La société Blastcon Australia a été fondée en 2003 et emploie 8 techniciens spécialisés et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,7 M AUD (environ 1,6 M€). Elle réalise des missions de conseil, des formations, des études, des audits, du management de performance, pour le secteur minier, la construction d'infrastructures et les carrières en Australie. Blastcon Australia constitue une excellente tête de pont pour développer les activités de service du Groupe sur un marché clef au niveau mondial.

EPC Groupe va mettre à disposition de Blastcon Australia de nouvelles ressources techniques, notamment la suite logicielle Vertex©, qui lui permettra d'accélérer fortement sa croissance. Barry Crowdey, dirigeant fondateur de Blastcon Australia, avec plus de 25 ans d'expérience dans l'exploitation minière (production et développement), les carrières et la construction, continuera d'assurer le développement de la filiale en restant à la direction générale ; il reste également actionnaire aux côtés d'EPC.

Signature de l'avenant de la convention de crédit senior précisant les critères ESG permettant d'ajuster la marge du crédit

Ce trimestre, EPC Groupe et ses partenaires bancaires au sein de sa convention de crédit sénior, notamment BNP Paribas, HSBC, CIC, LBPAM, ont signé un avenant fixant les indicateurs de performance durables qui permettent d'ajuster de 10 points de base la marge applicable au crédit RCF et à la part in fine du crédit mis en place en juillet 2022. EPC s'est engagé à publier ces indicateurs dans le cadre de sa DPEF dès cette année. Les objectifs fixés ont tous été respectés au 31/12/2023.

La mise en place de ces indicateurs constituait un engagement pris par les parties lors de sa signature. Les critères suivants ont été retenus avec pour chacun un objectif de progression sur toute la durée du crédit :

Le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par des Filiales Industrielles et/ou Commerciales ayant une certification santé / sécurité

Le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé des Filiales Industrielles et/ou Commerciales ayant une certification environnementale

Le niveau d'émission de gaz à effet de serre (en kilogramme) rapporté au chiffre d'affaires du Groupe (soit 1,110 au 31 décembre 2022) calculé conformément à la méthode de l'ADEME.

Ceci traduit de manière concrète l'engagement du groupe et de ses partenaires financiers à toujours progresser dans leur démarche ESG de manière transparente avec les différentes parties prenantes.

