Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques est spécialisé dans la fabrication et la mise en oeuvre d'explosifs. Le CA par activité se répartit comme suit : - fabrication d'explosifs à usage civil (74,8%). Le groupe propose parallèlement des prestations de forage et de minage d'explosifs ; - démolition d'explosifs (18,5%) ; - autres (6,7%) : notamment activités dans le secteur de l'économie circulaire (prestations de gestion des déchets non dangereux, de dépollution de sol, de collecte et d'enfouissement de l'amiante, etc.) et production d'additifs diesel à usage industriel. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Méditerranée-Amérique (77,6%), Afrique et Asie-Pacifique (22,4%).

Secteur Produits chimiques de base