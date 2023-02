CORRECT (6 février) : EN BREF : La valeur liquidative d'EPE Special Opportunities en baisse

(Corrige la description de la société)

EPE Special Opportunities Ltd - société d'investissement en capital privé axée sur les petites et moyennes entreprises - La valeur nette d'inventaire au 31 janvier a chuté de 27% à 334 pence chacun, contre 456 pence un an plus tôt, ce qu'elle attribue aux "conditions macroéconomiques défavorables" et à un "environnement de récession". Pour l'avenir, la société note des perspectives de marché incertaines et prévoit un environnement difficile "pour réaliser de nouvelles acquisitions ou cessions au sein du portefeuille à court terme."

Cours actuel de l'action : 185,00 pence

Variation sur 12 mois : moins 39%

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

