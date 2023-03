La valeur nette d'inventaire d'EPE Special Opportunities baisse en raison d'une inflation élevée

(Alliance News) - EPE Special Opportunities Ltd a déclaré mardi que des "conditions macroéconomiques défavorables" ont eu un impact sur ses résultats pour l'exercice clos le 31 janvier 2023.

La société d'investissement, basée aux Bermudes, a déclaré que sa valeur d'actif net par action au 31 janvier a chuté de 28% à 328,41 pence, contre 455,66 pence l'année précédente. Dans le même temps, le cours de l'action de la société au 31 janvier était de 170 pence, soit une baisse de 45 % par rapport aux 309 pence de l'année précédente.

EPE n'a pas déclaré de dividende pour 2023, comme l'année précédente.

La perte avant impôts d'EPE s'est creusée pour atteindre 43,8 millions de livres sterling, contre 5,7 millions de livres sterling l'année précédente.

La société a attribué ses résultats à la "baisse de confiance des consommateurs" et a déclaré que la rentabilité avait été affectée par l'inflation.

Pour ce qui est de l'avenir, la société a déclaré qu'un "environnement de récession" signifiait qu'elle s'attendait à des difficultés pour réaliser d'autres acquisitions. Néanmoins, EPE adoptera une approche prudente pour "maintenir un niveau prudent de liquidités" et continuera à examiner un "pipeline d'investissements attractifs".

Le président Clive Spears a déclaré : "Nous avons tous été confrontés à des vents contraires macroéconomiques importants au cours de la période, et le conseil d'administration et le conseiller en investissement ont par conséquent maintenu une approche prudente, en positionnant le portefeuille et la société.

Les actions étaient en baisse de 1,2 % à 172,00 pence à Londres mardi après-midi.

