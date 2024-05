Ependion AB, anciennement Beijer Electronics Group AB, est une entreprise technologique internationale basée en Suède, spécialisée dans les logiciels de visualisation basés sur la technologie web. La société propose des solutions numériques pour contrôler, gérer, visualiser et communiquer des données de manière décrochée pour des applications industrielles dans des environnements où la fiabilité et la haute qualité sont des facteurs critiques. Ependion est organisée en deux entités commerciales : Beijer Electronics et Westermo. Ces entités sont chargées du développement et de la fabrication des produits, ainsi que de la responsabilité des ventes au niveau mondial.

Secteur Matériels et logiciels intégrés