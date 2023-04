EPH European Property Holdings finalise la vente de son portefeuille russe

Zurich (awp) - La société immobilière EPH European Property Holdings a finalisé la vente de son portefeuille russe, comme décidé en novembre 2022 par l'assemblée générale. Les acheteurs sont la direction locale russe.

Cette vente porte sur six immeubles locatifs et complexes d'appartements à Moscou ainsi que les sociétés holding basée à Chypre et en Allemagne, ainsi que des dettes de 426,1 millions d'euros, a précisé EPH mercredi soir. Elle marque une nouvelle étape dans la réorientation stratégique du groupe. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Par ailleurs, Hans Messmer a démissionné du conseil d'administration de la société avec effet immédiat.

Le groupe se focalise désormais que des marchés cibles européens. Le portefeuille comprend des immeubles à Berlin, Hambourg, Stuttgart, Dresde et Vienne et sa valeur totale est d'environ 900 millions d'euros.

