Zurich (awp) - La société immobilière EPH European Property Holdings a comme annoncé précédemment essuyé une grosse perte en 2023. Le débours net se monte à 162,3 millions d'euros, après un bénéfice net de 7,1 millions en 2022, a indiqué la société dans la nuit de vendredi à samedi.

Une part importante de la perte est due à des adaptations comptables sans effet sur les chiffres, a précisé la société. Il a notamment fallu transférer des fonds propres au compte de résultats le solde négatif des différences liées aux devises, ce qui représente environ 103 millions d'euros. Ce changement n'a toutefois pas d'influence sur les fonds propres du groupe.

Les recettes nettes du portefeuille européen ont augmenté de 26% à 32,6 millions d'euros et le résultat des activités opérationnelles sans effets non récurrents, variations des cours de change et activités abandonnées a doublé à 12,5 (6,2) millions d'euros.

Malgré cela, la situation économique en Europe a toutefois eu un effet à la baisse de la valeur de marché des immeubles en Allemagne et en Autriche. La perte de valorisation se monte à 115,7 millions d'euros, contre des revalorisations de 29,7 millions en 2022.

L'entreprise reste optimiste pour la suite, malgré un environnement de marché "exigeant". Il y a toujours du potentiel sur les marchés cibles européens et l'accent reste mis à l'avenir sur les grandes villes européennes.

