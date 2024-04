Genève (awp) - EPH European Property Holdings a annoncé vendredi s'attendre à une perte entre 155 et 165 millions d'euros en 2023, après un bénéfice net de 7 millions un an plus tôt. La société chypriote l'attribue à "des ajustements comptables sans effet sur la trésorerie".

La baisse de 97 millions est liée l'abandon des activitiés au cours de l'exercice achevé, indique un communiqué rappelant les répercussions négatives des taux de change après la vente du portefeuille russe. Aussi, les corrections de valeur des biens situés en Allemagne et en Autriche ont pesé.

La direction dit prévoir une hausse de 26% des revenus locatifs sur un an.

Les résultats audités seront publiés le 30 avril.

