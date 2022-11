EPH: les actionnaires ont accepté la vente du portefeuille russe

Zurich (awp) - Réunis mardi en assemblée générale extraordinaire, les actionnaires d'European Property Holding (EPH) ont accepté la vente du portefeuille russe de la société, comme le proposait le conseil d'administration.

Cette vente s'explique par les incertitudes autour de la situation économique et politique future en Russie, a expliqué l'organe de surveillance. Le portefeuille comprend six propriétés et des appartements à Moscou et des sociétés holding basée à Chypre et en Allemagne, le tout représentant environ 40% du total des actifs d'EPH.

Ces dernières années, EPH a réorienté ses activités principalement sur des immeubles sis en Europe et a transféré son siège à Chypre. La vente du portefeuille russe constitue un pas logique dans cette réorientation et a été accélérée par la réaction à la guerre en Ukraine et aux sanctions imposées contre la Russie, avait précisé EPH en octobre.

tp/rp