EPH plonge dans les chiffres rouges au 1er semestre

Zurich (awp) - La société immobilière EPH European Property Holdings a comme attendu sombré dans les chiffres rouges sur les six premiers mois de l'année, essentiellement en raison d'une baisse de la valeur juste de son portefeuille en Russie.

L'entreprise a inscrit une perte de 37,14 millions d'euros au premier semestre, après un bénéfice de 9,08 millions un an plus tôt, a-t-elle annoncé vendredi dans un communiqué.

Le 13 septembre, la société, basée à Nicosie et cotée à la Bourse suisse, avait averti s'attendre à une perte de 30-40 millions d'euros sur la période. EPH a expliqué cette chute par une forte baisse de la valeur juste de ses biens immobiliers en Russie, en raison de revalorisation du rouble par rapport au dollar. La direction a également effectué une "valorisation plus conservatrice" pour tenir compte des "incertitudes sur le marché".

La valeur des biens immobiliers détenus en Russie a ainsi fondu de 30% en roubles, mais la forte appréciation de la devise russe par rapport à l'euro a limité les pertes.

Les revenus des loyers ont par contre bondi de 25,2% à 33,3 millions d'euros, suffisamment pour couvrir les coûts opérationnels, a assuré EPH.

Entre janvier et fin juin, la valeur totale du portefeuille a atteint 1,83 milliard d'euros, en hausse de 16,6% sur un an.

Malgré notamment la guerre en Ukraine et la forte inflation, EPH se dit "optimiste" pour la suite et entrevoit un "bon" potentiel en Allemagne et en Autriche.

