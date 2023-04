Valartis va continuer à conseiller EPH

Zurich (awp) - Le groupe financier zougois Valartis va poursuivre ses activités de conseil et de services pour la société immobilière European Property Holding (EPH), après que cette dernière a vendu son portefeuille immobilier russe.

Ses services seront exclusivement fournis pour le portefeuille européen d'EPH, a précisé Valartis mercredi dans un communiqué. Les filiales locales de la société zougoise seront restructurées.

En novembre 2022, les actionnaires d'EPH avaient accepté la vente du portefeuille russe de la société. Ce dernier comprenait six propriétés et des appartements à Moscou, ainsi que des holding basées à Chypre et en Allemagne, le tout représentant environ 40% du total des actifs d'EPH.

al/rp