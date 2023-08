EPIC Suisse AG est une société basée en Suisse qui opère dans le secteur de l'immobilier. Les objectifs de la société sont l'achat, l'investissement et la gestion d'un portefeuille de propriétés commerciales non résidentielles, comprenant principalement des immeubles de bureaux, des centres logistiques et des centres commerciaux. La société est engagée dans la modernisation et l'optimisation des bâtiments. EPIC Suisse se concentre également sur la durabilité environnementale par le biais de constructions et de rénovations à haut rendement énergétique, ainsi que sur l'utilisation d'énergies renouvelables pour les développements futurs. L'EPIC agit en tant que bailleur des propriétés gérées, principalement pour des contrats de location à long terme. Les biens immobiliers de la société sont principalement situés dans la région de Genève et dans l'espace économique de Zurich.

Secteur Développement et opérations immobilières