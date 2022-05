Epic Suisse en légère baisse pour son premier jour de cotation

Zurich (awp) - Epic Suisse a entamé pour de bon sa première journée de cotation mercredi à la Bourse suisse. Annoncée en septembre 2020, l'entrée en Bourse de cette société immobilière spécialisé dans les surfaces commerciales avait dû être reportée en raison des mauvaises conditions du marché.

Après une ouverture au prix d'émission de 68 francs suisses, le titre a oscillé autour de l'équilibre avant de terminer en léger repli à 66,90 francs suisses. Quelque 284'714 actions ont été échangées. Epic Suisse est la dix-huitième société immobilière de sa catégorie cotée sur SIX.

Avant l'exercice de l'option de surallocation, l'entreprise a ainsi levé 183 millions de francs suisses, la capitalisation boursière totale se situant à 693 millions. Le flottant s'élève actuellement à 26,4% avant l'exercice de l'option de surallocation. Si l'option de surallocation d'un total de près de 300'000 actions est entièrement exercée, le produit brut passera à environ 203 millions.

Fondée en 2004 et spécialisée dans les biens immobiliers commerciaux, Epic détient 25 propriétés dans les principaux pôles économiques de la Suisse, essentiellement dans la région lémanique et le canton de Zurich.

Fin 2021, la valeur du portefeuille d'Epic s'inscrivait à 1,5 milliard de francs suisses et les recettes locatives nettes à 58,6 millions. Le bénéfice annuel s'est établi à 77,5 millions, contre 34,4 millions l'année précédente. La société prévoit de verser un dividende de 3 francs suisses par action pour l'exercice en cours et 80% des liquidités opérationnelles par la suite.

Mi-mai, Epic avait indiqué que les fondateurs et actionnaires initiaux, l'israélien Alrov Properties & Lodgings détenant 77,8% et la famille Greenbaum avec 22,2%, n'entendaient pas céder leurs titres, mais "rester pleinement investis et engagés à long terme dans Epic". Ils avaient par ailleurs approuvé une période de blocage de 12 mois à partir du premier jour de négoce sur SIX.

